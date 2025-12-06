دیدار جمعی از اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شاهد با سخنگوی دولت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، جمعی از اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شاهد در آستانه روز دانشجو طی دیدار با فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، مهم‌ترین مسائل روز کشور از حوزه حکمرانی و وضعیت اقتصادی تا چالش‌های اجتماعی، انرژی، معیشت و نقش تشکل‌های دانشجویی را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

در آغاز جلسه، نمایندگان انجمن اسلامی با تأکید بر ضرورت تقویت جامعه مدنی و احزاب سیاسی، خاطرنشان کردند که توسعه سیاسی پایدار نیازمند نقش‌آفرینی واقعی نهادهای مدنی، سندیکاها و تشکل‌های دانشجویی است. آنان گفتند که تشکل‌ها زمانی می‌توانند کار ویژه حقیقی خود را ایفا کنند که ارتباط مؤثر میان دانشگاه، دولت و جامعه فراهم باشد و نظرات اساتید، متخصصان و اندیشمندان در تصمیم‌گیری‌ها انعکاس یابد.

دانشجویان در ادامه با اشاره به چالش‌های معیشتی و اقتصادی، بر ضرورت توجه دولت به فشار اقتصادی بر خانواده‌ها، جوانان و دانشجویان تأکید کردند. همچنین مسائل مرتبط با بحران انرژی، اصلاح سیاست‌های یارانه‌ای و مدیریت منابع از جمله محورهای مهم مطرح‌شده از سوی دانشجویان بود.

در بخش دیگری از جلسه، دانشجویان با اشاره به برخی مشکلات اجرایی در برنامه‌های دانشجویی، بر حمایت عملی دولت از تولیدات و توانمندی‌های دانشجویی در برگزاری مراسم و سفرها تأکید کردند. آنان با ذکر مثالی از مشکلات پیش‌آمده برای تهیه بلیت دسته‌جمعی سفر مشهد، خواستار ایجاد سازوکارهای مشخص و شفاف برای تسهیل فعالیت‌های دانشجویی شدند.

یکی از مباحث مهم دیگر این دیدار، وضعیت فرهنگی و اجتماعی کشور، از جمله موضوع حجاب بود. دانشجویان در این زمینه دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود را بیان کردند.

فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت نیز با اشاره به ضرورت پرهیز از رویکردهای صرفاً دستوری گفت: «حل بسیاری از مسائل اجتماعی، از جمله موضوعاتی نظیر سبک زندگی و پوشش، تنها در پرتو قانونگذاری ممکن نیست و نیازمند تقویت بسترهای فرهنگی، آموزشی و گفت‌وگوی اجتماعی است.»

سخنگوی دولت در ادامه به پرسش‌های دانشجویان درباره بحران انرژی پاسخ داد و گزارشی از اقدامات دولت ارائه کرد. وی با اشاره به پروژه‌های بازتولید گازهای فلر، تأکید کرد که دولت در حال ایجاد ظرفیت‌های جدید برای کاهش هدر رفت انرژی و حرکت به سمت مدیریت پایدار است و اصلاحات ساختاری در یارانه‌های انرژی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

در خصوص شرایط اقتصادی و معیشت مردم، مهاجرانی اظهار کرد که دولت وفاق ملی تلاش دارد با هماهنگی کامل میان وزارتخانه‌ها و استفاده از ظرفیت کارشناسی دانشگاه‌ها، سیاستگذاری‌های خود را واقع‌بینانه‌تر و مردم محورتر تدوین کند.

وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره اهداف کلان دولت وفاق ملی گفت: «تقویت ایران عزیز نیازمند آن است که همه ما، با هر سلیقه‌ای، در چارچوب یک کشور، یک پرچم و یک رهبری، برای بهبود شرایط تلاش کنیم. این هم‌افزایی ملی شرط لازم هر اصلاح و پیشرفت است.»

در ادامه، موضوعات دیگری همچون اوضاع بانک آینده و ضرورت اصلاح نظام بانکی، بحران آب و مخاطرات کمبود منابع، مدیریت مصرف و لزوم نگاه علمی و بلندمدت به منابع حیاتی کشور نیز مورد بحث قرار گرفت و بر ضرورت تداوم ارتباط تشکل‌های دانشجویی با مسئولان دولت و انتقال منظم دیدگاه‌ها و دغدغه‌های نسل جوان تأکید شد.