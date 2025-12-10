استانها خراسان رضوی ۱۹ آذر ۱۴۰۴ - ۱۹:۳۰ دریافت تصویر اینفوگرافیک؛ مثلث بحران در پنبه خراسان رضوی مشهد- تولید، کیفیت و آفات؛ مثلت بحران در پنبه شهرستان تربت حیدریه در استان خراسان رضوی به شمار می رود. برچسبها پنبه خراسان رضوی شهرستان تربت حیدریه اینفوگرافیک اینفوگرافیک استانها مطالب مرتبط اینفوگرافیک؛ کاهش ۲۷ درصدی سطح زیر کشت پنبه در تربت حیدریه فروپاشی خاموشِ سفید طلایی؛ چرا پنبهکاری در خراسان رضوی صرفه ندارد؟ واردات نخ تولید کنندگان پنبه را نگران می کند/ خراسان رضوی رتبه اول تولید پنبه در کشور
