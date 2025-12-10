۱۹ آذر ۱۴۰۴ - ۱۹:۳۰

اینفوگرافیک؛ مثلث بحران در پنبه خراسان رضوی

مشهد- تولید، کیفیت و آفات؛ مثلت بحران در پنبه شهرستان تربت حیدریه در استان خراسان رضوی به شمار می رود.

اینفوگرافیک؛ مثلث بحران در پنبه خراسان رضوی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha