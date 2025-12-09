استانها خراسان رضوی ۱۸ آذر ۱۴۰۴ - ۱۸:۰۸ دریافت تصاویر اینفوگرافیک؛ کاهش ۲۷ درصدی سطح زیر کشت پنبه در تربت حیدریه مشهد- سطح زیر کشت پنبه در خراسان رضوی در بهار امسال نسبت به سال گذشته، ۲۷ درصد کاهش یافته است. برچسبها پنبه خراسان رضوی شهرستان تربت حیدریه اینفوگرافیک اینفوگرافیک استانها مطالب مرتبط فروپاشی خاموشِ سفید طلایی؛ چرا پنبهکاری در خراسان رضوی صرفه ندارد؟ مسروری: کشت ۵ هزار هکتار محصولات پاییزه در بردسکن انجام شد اینفوگرافیک؛ مثلث بحران در پنبه خراسان رضوی اینفوگرافیک؛ اقتصاد زیان ده پنبه خراسان رضوی واردات نخ تولید کنندگان پنبه را نگران می کند/ خراسان رضوی رتبه اول تولید پنبه در کشور کاهش ۷ درصدی سطح زیر کشت پنبه در خراسان رضوی
