۱۸ آذر ۱۴۰۴ - ۱۸:۰۸

اینفوگرافیک؛ کاهش ۲۷ درصدی سطح زیر کشت پنبه در تربت حیدریه

مشهد- سطح زیر کشت پنبه در خراسان رضوی در بهار امسال نسبت به سال گذشته، ۲۷ درصد کاهش یافته است.

اینفوگرافیک؛ کاهش ۲۷ درصدی سطح زیر کشت پنبه در تربت حیدریه

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha