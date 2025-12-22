ایران زیبا؛ تفرجگاه حنایی حسن رباط اصفهان

تفرجگاه حنایی در جنوب غربی روستای حسن رباط واقع شده و یکی از مکان‌های مناسب برای گردش و تفریح در دل طبیعت است. این کوه به‌ویژه برای کسانی که به پیاده‌روی، طبیعت‌گردی، یا کوهنوردی سبک علاقه دارند، جذابیت دارد. در دامنه‌ها و مسیرهای اطراف کوه، نقاط متعددی از طبیعت بکر دیده می‌شود، از جمله مراتع، باغ‌ها و چشمه‌های طبیعی که در فصول گرم سال محیطی خنک و دل‌انگیز فراهم می‌کنند. به همت دهیاری و اهالی روستا تفرجگاه حنایی در دامنه کوه حنایی تأسیس شده است که مکانی برای تفریح و استراحتگاهی برای گردشگران می‌باشد.