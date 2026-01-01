۱۱ دی ۱۴۰۴ - ۱۵:۱۳

علیرضا شانه چیان

جلسه شورای راهبری ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گیلان

در جلسه شورای راهبری ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، با حضور سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن بررسی وضعیت زیرساخت‌های ارتباطی گیلان، ۳۰۵ پروژه ارتباطی و فناوری اطلاعات با اعتباری بالغ بر ۱۱ هزار و ۷۰۸ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

گفتنی است؛ سفر یکروزه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با هدف ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی، تسریع در توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، افزایش پایداری شبکه، تقویت عدالت ارتباطی و حمایت از زیست‌بوم فناوری و نوآوری استان گیلان انجام گردید.

