جلسه شورای راهبری ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گیلان

۱۱ دی ۱۴۰۴ - ۱۵:۱۳
در جلسه شورای راهبری ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، با حضور سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن بررسی وضعیت زیرساختهای ارتباطی گیلان، ۳۰۵ پروژه ارتباطی و فناوری اطلاعات با اعتباری بالغ بر ۱۱ هزار و ۷۰۸ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید.
گفتنی است؛ سفر یکروزه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با هدف ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی، تسریع در توسعه زیرساختهای دیجیتال، افزایش پایداری شبکه، تقویت عدالت ارتباطی و حمایت از زیستبوم فناوری و نوآوری استان گیلان انجام گردید.
