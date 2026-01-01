به گزارش خبرنگار مهر، سید ستار هاشمی عصر پنجشنبه در نشست با فعالان و نخبگان حوزه فاوا با اشاره به پرتاب همزمان سه ماهواره توسط مجموعه‌هایی از دولت، بخش خصوصی و دانشگاه‌ها اظهار کرد: انجام چنین اقدامی در شرایط تحریمی، کار ساده‌ای نبود، اما با تکیه بر توانمندی‌ها و ظرفیت‌های داخلی، این مهم محقق شد.

وی افزود: در شکل‌گیری ماهواره و صنعت فضایی، علوم و حوزه‌های متعددی نقش‌آفرین هستند و استفاده مؤثر از ظرفیت صنعت فضایی نیازمند همدلی و هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف است؛ موضوعی که می‌تواند گره‌گشای بسیاری از چالش‌ها باشد.

وزیر ارتباطات با اشاره به نقش شرکت‌های موفق ملی و بین‌المللی گفت: شرکت‌هایی که امروز در عرصه‌های مختلف به بلوغ رسیده‌اند، برای تحقق تحول و توسعه، نیازمند یکپارچه شدن در حوزه دیجیتال هستند و تجربه نشان داده است که توسعه پایدار معمولاً در تعامل و همکاری با شرکت‌های بزرگ رقم می‌خورد.

بخش خصوصی راهکار پایداری خدمات دیجیتال را پیدا کرده است

هاشمی خاطرنشان کرد: هم‌افزایی ظرفیت‌های موجود و حرکت هماهنگ در مسیر تحول دیجیتال، می‌تواند آینده روشنی را برای صنعت فاوا و فناوری‌های نوین کشور رقم بزند.

وی تأکید کرد: اگر این هم‌افزایی و ارتباط موضوعی میان حوزه‌های علمی، فناوری و اجرایی تقویت شود، نتایج آن می‌تواند به‌طور مستقیم در عرصه ملی اثرگذار باشد و به توسعه پایدار کشور کمک کند.

وزیر ارتباطات با اشاره به ظرفیت‌های موجود در کشور خاطرنشان کرد: تحول و توسعه، زمانی محقق می‌شود که این ظرفیت‌ها به‌صورت یکپارچه و در کنار یکدیگر به کار گرفته شوند و صنعت فضایی نمونه‌ای روشن از این رویکرد است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به پایداری فعالیت برخی پلتفرم‌های خصوصی گفت: اینکه چرا پلتفرم‌هایی مانند جاجیگا و دیجی‌کالا دچار اختلال یا قطعی نمی‌شوند، به این دلیل است که زمان برای آن‌ها معادل ریال و حتی بالاتر از دلار ارزش دارد.

سید ستار هاشمی با بیان اینکه بخش خصوصی برای حفظ سرویس‌دهی خود راهکارهای لازم را پیدا می‌کند، افزود: این مجموعه‌ها می‌دانند که هر لحظه اختلال، هزینه اقتصادی بالایی برای آن‌ها به همراه دارد، به همین دلیل با سرعت بالا برای جلوگیری از قطعی اقدام می‌کنند.

وی با اشاره به برنامه‌های دولت در این حوزه خاطرنشان کرد: در همین راستا، طرحی با عنوان «زیست‌بوم دولت هوشمند» طراحی و تدوین شده است تا خدمات دولتی نیز با همان منطق پایداری، سرعت و کارآمدی، به مردم ارائه شود.

وزیر ارتباطات تأکید کرد: هدف از این طرح، استفاده از تجربه‌های موفق بخش خصوصی و پیاده‌سازی آن در ساختار خدمات دولتی برای ارتقای کیفیت، کاهش اختلال‌ها و افزایش رضایت عمومی است.

نقش بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌ها

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با تأکید بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های استان‌ها و بخش خصوصی در توسعه خدمات هوشمند گفت: ما از فعالان و شرکت‌های خصوصی دعوت کردیم تا در طراحی و پیاده‌سازی خدمات هوشمند مشارکت کنند و تجربه‌های موفق خود را در اختیار دولت قرار دهند.

هاشمی با اشاره به نقش تشکل‌ها و نمایندگان بخش خصوصی افزود: با حضور دولت و همکاری بخش خصوصی، مسیر توسعه درست شکل گرفته و می‌توانیم با جذب نیروهای متخصص، بازاریابی خدمات و ارائه راهکارهای فناورانه به سرعت پیش برویم.

وی درباره هوش مصنوعی و ضرورت توسعه آن تأکید کرد: این حوزه نیازمند سرمایه‌گذاری، پژوهش و کار مداوم است تا بتوانیم سرویس‌های مطمئن و مؤثر برای بخش خصوصی، دولت و مراکز عمومی ارائه کنیم. استفاده از مدل‌های هوش مصنوعی و منابعی که آموزش داده شده‌اند، از جمله زبان‌های انگلیسی و فرانسه، می‌تواند ابزار مهمی برای توسعه خدمات باشد.

وزیر ارتباطات افزود: با این نگاه و هم‌افزایی بین بخش خصوصی و دولت، توسعه زیرساخت‌ها و ارائه خدمات هوشمند به شدت تسریع خواهد شد و می‌توانیم نیازهای کاربران را به موقع و به بهترین شکل پاسخ دهیم.

هاشمی در پایان گفت: باور به توان داخلی و همکاری نهادهای مختلف، پیش‌شرط موفقیت در هوشمندسازی و تحول دیجیتال کشور است.

سرمایه‌گذاری ۱۲۰۰ میلیارد تومانی برای توسعه فیبر و پوشش روستایی

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، از سرمایه‌گذاری ۱۲۰۰ میلیارد تومانی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات از هفته دولت تاکنون خبر داد و افزود: هدف اصلی ما تسهیل خدمات ارتباطی برای مردم است و تلاش می‌کنیم بدون ورود مستقیم به تصدی‌گری، زیرساخت‌های مورد نیاز را فراهم کنیم.

وزیر ارتباطات تأکید کرد: با این اقدامات، کیفیت خدمات ارتباطی ارتقا پیدا می‌کند و دسترسی کاربران در مناطق محروم و روستایی به اینترنت پرسرعت بهبود می‌یابد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اشاره به اقدامات اخیر در حوزه پوشش شبکه اپراتورها در استان گیلان گفت: طی یک ماه گذشته، شرکت‌های ارائه دهنده خدمات شبکه بخش بزرگی از پوشش استان را مورد ارزیابی قرار دادند و مشکلات نقطه اتصال کاربران شناسایی شد.

وی افزود: با توافقات انجام‌شده با اپراتورها، اصلاح پوشش‌ها و ایجاد امکان اتصال کاربران به شبکه‌های فیبر نوری در دستور کار قرار گرفته است و به زودی اجرایی خواهد شد.

هاشمی با تأکید بر نظارت مستمر بر عملکرد اپراتورها گفت: اپراتورهای مختلف به جز مخابرات نیز تحت نظارت قرار دارند و با همکاری شهرداری‌ها و نهادهای استانی، امکان سنجش کیفیت خدمات و بهبود مستمر آن فراهم شده است.

وزیر ارتباطات همچنین خاطرنشان کرد: این اقدامات باعث افزایش کیفیت خدمات، کاهش هزینه‌ها و ارتقای دسترسی کاربران به شبکه می‌شود و در کنار آن، امکان بهره‌گیری از خدمات تصاویر ماهواره‌ای و فناوری‌های نوین فراهم خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با تأکید بر اهمیت امنیت سایبری گفت: امنیت سایبری یکی از دغدغه‌های جدی کشور است و برای حفاظت از اطلاعات و زیرساخت‌های دیجیتال، باید همه ظرفیت‌های موجود به کار گرفته شود.