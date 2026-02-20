۱ اسفند ۱۴۰۴ - ۲۳:۵۳
آیین اختتامیه یازدهمین جشنواره بازیهای ویدیویی ایران با معرفی برگزیدگان بخشهای مختلف برگزار شد و برترین بازیسازان سال در شاخههای مختلف جوایز خود را دریافت کردند. یازدهمین دوره جشنواره بازیهای ویدیویی ایران پس از رقابت میان آثار راهیافته به بخش نهایی، با معرفی برندگان به کار خود پایان داد. این رویداد که به گفته مسئولان بنیاد ملی بازیهای رایانهای با هدف شناسایی و حمایت از استعدادهای فعال در صنعت بازی کشور برگزار میشود، امسال نیز میزبان طیفی از بازیهای مستقل و استودیویی در بخشهای گوناگون بود. داوری آثار در حوزههایی چون روایت، دستاورد هنری و فنی و… انجام شد و در نهایت برگزیدگان هر بخش معرفی شدند.
