۱۴ اسفند ۱۴۰۴ - ۲۱:۳۰

امین فائضی

رژه خودرویی اقتدار وطن در شیراز

رژه خودرویی اقتدار وطن با حضور گسترده مردم شیراز در این کلان‌شهر برگزار شد.

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