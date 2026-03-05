استانها فارس ۱۴ اسفند ۱۴۰۴ - ۲۱:۳۰ دریافت تصاویر امین فائضی رژه خودرویی اقتدار وطن در شیراز رژه خودرویی اقتدار وطن با حضور گسترده مردم شیراز در این کلانشهر برگزار شد. برچسبها کاروان خودرویی رژه اقتدار شیراز عکس استانها مطالب مرتبط آغاز مراسم تشییع شهدای مدافع اقتدار وطن در شیراز شیراز فردا میزبان مراسم تشییع پیکر ۱۲ شهید مدافع وطن اتحاد ملی؛ سپر نامرئی دفاع وطن در میادین نبرد با دشمن رژه خودرویی و موتوری مردم عزادار در سنندج مراسم تشییع شهید دانش آموز علی حق شناس تشییع شهید دانش آموز «علی حق شناس» در حرم شاهچراغ(ع)
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