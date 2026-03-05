https://mehrnews.com/x3bwQd ۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۳۱ کد مطلب 6765587 استانها فارس استانها فارس ۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۳۱ آغاز مراسم تشییع شهدای مدافع اقتدار وطن در شیراز شیراز- مراسم تشییع پیکر ۱۲ شهید والامقام مدافع اقتدار وطن صبح پنجشنبه با حضور گسترده مردم آغاز شد. دریافت 25 MB کد مطلب 6765587 کپی شد مطالب مرتبط شیراز فردا میزبان مراسم تشییع پیکر ۱۲ شهید مدافع وطن فریاد «مرگ بر آمریکا» مردم شیراز در تشییع پیکر شهدای مدافع وطن رژه خودرویی اقتدار وطن در شیراز وداع با پیکر ۱۲ شهید اقتدار وطن در حرم شاهچراغ(ع) حضور گسترده مردم شیراز در مراسم تشییع پیکر ۱۲ شهید اقتدار وطن اقامه نماز بر پیکر ۱۲ شهید اقتدار وطن در شیراز تشییع پیکر ۱۲ شهید اقتدار وطن در شیراز اتحاد ملی؛ سپر نامرئی دفاع وطن در میادین نبرد با دشمن مراسم تشییع شهید دانش آموز علی حق شناس تشییع شهید دانش آموز «علی حق شناس» در حرم شاهچراغ(ع) حمله رژیم صهیونیستی به ساختمان مرکز اورژانس شیراز حمله دشمن صهیونیستی به ساختمان مرکز اورژانس شیراز کارشناسان اورژانس شیراز حین خدمترسانی به شهادت رسیدند حضور شکوهمند مردم ممسنی در تشییع شهید مدافع اقتدار وطن کاشت ۸۶ سرو در کازرون به یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی فریاد مردم شیراز در انتقام از خون امام شهید انقلاب راهپیمایی مردم شیراز در محکومیت حملات آمریکایی - صهیونیستی شیراز فردا میزبان آیین تشییع شهدای اقتدار وطن برچسبها مراسم تشییع تشییع شهدا شیراز مدافعان وطن شهدای اقتدار ایران
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