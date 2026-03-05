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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۳۱

آغاز مراسم تشییع شهدای مدافع اقتدار وطن در شیراز

آغاز مراسم تشییع شهدای مدافع اقتدار وطن در شیراز

شیراز- مراسم تشییع پیکر ۱۲ شهید والامقام مدافع اقتدار وطن صبح پنجشنبه با حضور گسترده مردم آغاز شد.

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کد مطلب 6765587

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