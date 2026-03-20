استانها آذربایجان شرقی ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ - ۲۲:۵۷ دریافت تصاویر مینا نوعی تحویل سال ۱۴۰۵ در میدان ساعت تبریز مراسم تحویل سال ۱۴۰۵ در میدان ساعت با حضور پرشور مردم تبریز همراه با افطار خیابانی برگزار شد. برچسبها نوروز عید نوروز نوروز 1405 مراسم تحویل سال نو تبریز عکس استانها مطالب مرتبط تبریزیها با سفرههای افطار و دعای پیروزی، به استقبال سال جدید رفتند ممنوعیت جابجایی اسباب و اثاثیه منزل تا ۱۵ فروردین در آذربایجان شرقی سرمست: انشاءالله شاهد روزهای روشنتر و امیدوارتر در سال۱۴۰۵ خواهیم بود محوطههای باز تاریخی آذربایجان شرقی میزبان بازدیدکنندگان
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