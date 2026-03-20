۲۹ اسفند ۱۴۰۴ - ۲۲:۵۷

مینا نوعی

تحویل سال ۱۴۰۵ در میدان ساعت تبریز

مراسم تحویل سال ۱۴۰۵ در میدان ساعت با حضور پرشور مردم تبریز همراه با افطار خیابانی برگزار شد.

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