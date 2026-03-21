۱ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۲۲

ممنوعیت جابجایی اسباب و اثاثیه منزل تا ۱۵ فروردین در آذربایجان شرقی

تبریز- مرکز اطلاع رسانی پلیس آذربایجان شرقی با صدور اطلاعیه‌ای از ممنوعیت جابجایی اسباب و اثاثیه منزل تا ۱۵ فروردین در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است:

با توجه به شروع تعطیلات نوروزی و احتمال سفر بسیاری از هموطنان، به منظور پیشگیری از سرقت های احتمالی منازل این قبیل از شهروندان، هرگونه جابجایی اسباب و اثاثیه منزل تا روز ۱۵ فروردین ممنوع می باشد.

در صورت ضرورت بر انجام جابجایی، شهروندان می توانند با راهنمایی گشت های انتظامی، مجوز لازم از کلانتری محل را اخذ و سپس مبادرت به این امر نمایند، در غیر این صورت، اقلام مکشوفه و افراد حامل، با لحاظ ظن سرقت و به منظور تعیین تکلیف، تا تاریخ اعلامی، در اختیار پلیس قرار خواهند گرفت.

همچنین به شهروندانی که قصد مسافرت دارند توصیه می گردد، قبل از ترک منزل، ضمن روشن گذاشتن تعدادی از چراغ های کم مصرف روشنایی و استفاده از قفل های مطمئن درب های ورودی، از خالی بودن منزل از اعضای خانواده یا افراد مورد وثوق، کلانتری محل یا گشت های انتظامی را مطلع نمایند.

کد مطلب 6780739

