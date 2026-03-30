تپه های سیلک کاشان

۱۰ فروردین ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۸
تپه های باستانی سیلک در حومه جنوب غربی شهر کاشان و در نزدیکی فین بزرگ واقع شده است. این محوطه باستانی شامل دو تپه شمالی و جنوبی با فاصله حدود ۶۰۰ متر از یکدیگر و بقایای یک گورستان باستانی در حدود ۲ کیلومتری غرب تپهها است. سیلک به عنوان یکی از مهمترین و قدیمی ترین محوطههای باستانی فلات مرکزی ایران شناخته میشود و آثار تمدنهای پیش از تاریخ از حدود هزاره هفتم تا هزاره اول پیش از میلاد را در خود جای داده است. کاوشهای باستان شناسی در این تپه اطلاعات ارزشمندی درباره زندگی ساکنان اولیه این منطقه ارائه داده است و آن را به یک مقصد جذاب برای علاقمندان به تاریخ و باستانشناسی تبدیل کرده است.
