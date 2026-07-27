امیر کرم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام پایان عملیات ساماندهی ورودی محوطه باستانی سیلک کاشان اظهار کرد: فاز دوم مرمت این اثر ارزشمند و اجرای کاهگل حفاظتی و اصلاح آبراهههای آن در آینده نزدیک انجام میشود.
وی ابراز کرد: در ادامه برنامههای حفاظتی و ساماندهی محوطههای تاریخی استان، عملیات اصلاح و ساماندهی بخش ورودی محوطه باستانی سیلک کاشان و تکمیل فنسکشی پیرامون این اثر شاخص تاریخی بااعتباری بالغ بر 4 میلیارد ریال توسط اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان کاشان انجام شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان تصریح کزد: در این مرحله، مسیر منتهی از تپه جنوبی محوطه باستانی سیلک به محدوده پارکینگ و ورودی مجموعه ساماندهی شد تا ضمن تسهیل تردد بازدیدکنندگان، شرایط مناسبتری برای حفاظت از عرصه این محوطه ارزشمند و مدیریت ورود گردشگران فراهم شود.
وی با تأکید بر اهمیت محوطه باستانی سیلک بهعنوان یکی از کهنترین مراکز استقرار انسانی در فلات ایران خاطرنشان کرد: حفاظت اصولی از این محوطه ثبت ملی، نیازمند اجرای مستمر اقدامات حفاظتی، مرمتی و ساماندهی زیرساختها است و این ادارهکل با برنامهریزی منسجم، روند اجرای این اقدامات را دنبال میکند.
کرم زاده افزود: بر اساس برنامهریزی انجامشده، مرحله دوم عملیات نیز بهزودی آغاز خواهد شد که در این مرحله، مرمت بخشهای آسیبدیده با اجرای کاهگل حفاظتی و همچنین اصلاح آبراهههای محوطه باهدف جلوگیری از آسیبهای ناشی از عوامل طبیعی در دستور کار قرار دارد.
وی گفت: صیانت از محوطه باستانی سیلک، بهعنوان یکی از مهمترین محوطههای باستانشناسی کشور و نماد هویت تاریخی کاشان، از اولویتهای ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان است و اجرای طرحهای حفاظتی و ساماندهی این مجموعه با رعایت کامل ضوابط و اصول تخصصی میراثفرهنگی ادامه خواهد یافت.
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