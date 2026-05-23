شرکت کشاورزی و دامپروری برای اولین بار در کشور اقدام به راهاندازی زنجیره تولید نهال گواهیشده درختان هستهدار و دانهدار کرده است.
این فعالیت دانشبنیان با تکیه بر اصالت و سلامت نهالها انجام شده و منجر به تولید اولین نهالهای لیبل آبی درختان میوه هستهدار و دانهدار در کشور شده است.این شرکت با بهرهگیری از روشهای نوین اصلاح نژاد، توانسته نهالهایی تولید کند که از نظر بهرهوری، کیفیت میوه و مقاومت در برابر بیماریها بهینه شدهاند. تولید نهال گلدانی در شرایط بدون خاک و گلخانهای برای اولین بار در کشور آغاز شده و این روش ضمن کاهش مصرف نهادهها تا ۵۰٪ و مصرف آب تا ۷۰٪، امکان تولید نهال در بازه زمانی یک ساله را فراهم میکند. این نوآوری تحولی بنیادین در صنعت باغبانی کشور ایجاد کرده و با بهبود کیفیت و اصلاح نژاد نهالها، امکان بهرهبرداری بیشتر و تولید میوه با کیفیت بالاتر برای کشاورزان فراهم شده است.
نظر شما