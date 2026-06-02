۱۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۰

اینفوگرافیک؛ روستای درک جلوه بی نظیر تلاقی بیابان با دریا

زاهدان- در این اینفوگرافیک به معرفی و ظرفیت های روستای گردشگری درک در جنوب سیستان و بلوچستان پرداخته می شود.

اینفوگرافیک؛ روستای درک جلوه بی نظیر تلاقی بیابان با دریا

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