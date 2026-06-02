استانها سیستان و بلوچستان ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۰ اینفوگرافیک؛ روستای درک جلوه بی نظیر تلاقی بیابان با دریا زاهدان- در این اینفوگرافیک به معرفی و ظرفیت های روستای گردشگری درک در جنوب سیستان و بلوچستان پرداخته می شود. برچسبها اینفوگرافیک اینفوگرافیک استانها گردشگری جاذبه گردشگری مطالب مرتبط اینفوگرافیک؛ جابجایی بیش از یک میلیون تن کالا در سیستان و بلوچستان اینفوگرافیک؛ سیستان و بلوچستان پیشتاز در عدالت آموزشی اینفوگرافیک؛ هوای گیلان تا آخر هفته چگونه است؟ اینفوگرافیک؛ رسیدگی به پروندههای کارگری در سیستان وبلوچستان بزرگداشت غدیر؛ پاسداشت هویت و وحدت جامعه اسلامی زیرساختهای رفاهی در مناطق گردشگری نهاوند توسعه مییابد
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