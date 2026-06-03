بزرگداشت غدیر؛ پاسداشت هویت و وحدت جامعه اسلامی

مصطفی اربابی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک فرارسیدن عید سعید غدیر خم، اظهار کرد: واقعه غدیر را نباید صرفاً یک انتخاب یا معرفی جانشین برای پیامبر اکرم(ص) دانست، بلکه این رویداد بزرگ، نقطه تکمیل یک پروژه عظیم تمدنی، معنوی و اجتماعی برای امت اسلامی به شمار می‌رود. غدیر در حقیقت تبیین‌کننده مسیر آینده جامعه اسلامی و تضمین‌کننده استمرار هدایت الهی پس از رحلت پیامبر(ص) است.

عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان، افزود: خداوند متعال در آیه اکمال دین، این روز را روز یأس دشمنان اسلام و زمان تحقق رضایت کامل الهی از دین معرفی می‌کند. از این رو، بزرگداشت غدیر تنها یک آیین مذهبی نیست، بلکه تأکید بر یک اصل راهبردی در جامعه اسلامی است؛ اصلی که نشان می‌دهد امت اسلامی بدون محوریت ولایت، رهبری حکیمانه و پیروی از ارزش‌های الهی، با خطر انحراف و پراکندگی مواجه خواهد شد.

اربابی با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ غدیر در جامعه بیان کرد: از منظر هویتی و تاریخی، جامعه‌ای که حماسه عاشورا را با آن عظمت و شکوه گرامی می‌دارد، باید نسبت به غدیر نیز حساسیت و توجه ویژه‌ای داشته باشد؛ چرا که عاشورا در حقیقت نتیجه فاصله گرفتن از پیام و حقیقت غدیر بود. اگر آموزه‌های غدیر به درستی در جامعه اسلامی نهادینه می‌شد، مسیر تاریخ اسلام به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد.

وی ادامه داد: عید غدیر فرصتی ارزشمند برای بازخوانی سیره امیرالمؤمنین علی(ع)، ترویج فرهنگ عدالت، مسئولیت‌پذیری و مردم‌داری و همچنین تجدید بیعت با آرمان‌های والای علوی است. برگزاری باشکوه این عید می‌تواند زمینه‌ساز تقویت وحدت، انسجام اجتماعی و تعمیق معرفت دینی در میان نسل‌های مختلف جامعه باشد.