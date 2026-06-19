استانها خراسان رضوی ۲۹ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۳ دریافت تصاویر سارا احمدی مراسم «شیرخوارگان حسینی» در حرم مطهر امام رضا(ع) اجتماع شیرخوارگان حسینی صبح جمعه ۲۹ خردادماه ۱۴۰۵ در رواق امام خمینی حرم مطهر امام رضا(ع) برگزار شد. برچسبها آستان قدس رضوی شیرخوارگان حسینی حسینیه ایران عکس استانها مطالب مرتبط سوگواره شیرخوارگان حسینی در تربتجام روایت مادران با نوزادان در آغوش در حرم امام رضا(ع) اجتماع شیرخوارگان حسینی در آرامگاه شهید مدرس کاشمر عطر لالاییهای مادرانه در مراسم شیرخوارگان حسینی قوچان لالایی عاشورایی مادران ارومیه به یاد طفل شش ماهه دشت کربلا
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