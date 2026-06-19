۲۹ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۳

سارا احمدی

مراسم «شیرخوارگان حسینی» در حرم مطهر امام رضا(ع)

اجتماع شیرخوارگان حسینی صبح جمعه ۲۹ خردادماه ۱۴۰۵ در رواق امام خمینی حرم مطهر امام رضا(ع) برگزار شد.

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