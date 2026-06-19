لالایی عاشورایی مادران ارومیه به یاد طفل شش ماهه دشت کربلا

خبرگزاری مهر،گروه استانها:امروز اولین جمعه از ماه محرم، مادران آذربایجان غربی با نوای لالایی برای طفل شش ماهه دشت کربلا روایتی از پایداری، مقاومت و تداوم راه حسین‌بن‌علی(ع) در دوران معاصر را خلق کردند.

۹۰ نقطه از مناطق مختلف آذربایجان غربی امروز جمعه در اولین روز از ماه محرم میزبان مادران و کودکان شش ماهه ای بود که در رثای شهید ۶ ماهه دشت کربلا همنوا با حضرت رباب (س) نوای لالای علی اصغر (ع) سر داده و اشک ماتم ریختند.

شیرخوارگان حسینی با سربندهای سبز مزین به نام مبارک حضرت علی اصغر (ع) در آغوش مادران خود آماده می‌شوند تا در روزهای آینده پرصلابت ایران درس مقاومت، عزت و ایستادگی را معنی کنند.

در جای جای این خطه از کشور مصلاها و مساجد پر شده از مادران عاشق اهل بیت عصمت و طهارت (ع) و صدای گریه‌ها و لالایی گفتن خود به عرش می‌رسد هر مادری فرزند شیرخوار خود را به یاد ابا عبدالله (ع) و لحظه‌ای که فرزند ۶ ماهه اش را بالای دست گرفته و از دشمنان آب طلب کرد، اشک ماتم می‌ریزد.

قرائت نذرنامه و بیعت با رهبر معظم انقلاب توسط مادران ارومیه ای

مادران شرکت کننده در مراسم شیرخوارگان حسینی همچنین نذرنامه ای را قرائت کردند و در آن، با آرزوی تعجیل در فرج امام زمان (عج)، فرزند خود را برای حضور در رکاب آن حضرت نذر و همچنین با رهبر معظم انقلاب اسلامی بیعت کردند.

دوباره مادران آذربایجان غربی و ارومیه همپای تمام مادران این سرزمین پرافتخار قیام کرده و فرزندان شیرخواره خود را به یاد حضرت علی اصغر سرباز شش ماهه کربلا وبه تبعیت از ابا عبدالله (ع) بالای دست گرفته و اشک می‌ریزند.

از ویژگی‌های مراسم امسال شیرخوارگان حسینی غریاد ایستادگی و مقاومت مادران در میانه اشک‌هایی بود که به یاد طفل شش ماهه دشت کربلا برای همدردی با حضرت رباب بود مادرانی که در میانه اشک‌ها، مادران، گاه زیر لب لالایی می‌خواندند و گاه با صدای بلند، هم‌نوا با مداحان، مرثیه‌سرایی می‌کردند.

در میانه این مراسم، مادران لابه‌لای زمزمه‌های «یا حسین»، فریاد «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل»، «لبیک یا خامنه‌ای»، «لبیک یا حسین» و «الله‌اکبر» را سر می‌دادند؛ فریادهایی که نه تنها شعار، بلکه روایتی از مقاومت و ایستادگی و عزت مردمانی بود که امروز حقیقت اسلام را به دنیا اثبات کرده است.

امسال نوای لالایی و روایت‌ها در کنار همنوایی با حضرت رباب برای طفل شش ماهه دشت کربلا طعم و رنگ دیگری نیز دارد، در گوشه‌هایی از این مراسم مادران به صورت نمادین با چشمانی اشک بار به نیابت از خانواده‌های شهدا و رزمندگان اسلام، از رزمندگان جبهه مقاومت در برابر حملات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا قدردانی کردند.

در مصلای بزرگ ارومیه نیز حال و هوایش متفاوت از سایر مناطق استان و کشور نیز چشم که می‌چرخانی مصلی پر است از مادرانی که با کودکان خود که سربند مزین به نام حضرت علی اصغر (ع) و روسری سبز بر پیشانی نوای لالایی و مقاومت سر می‌دهند.

دست‌های کوچک که برای استجابت دعا به آسمان بلند شدند

این مراسم که با حضور پرشمار مادران دلداده و کودکان همراه بود، صحنه‌هایی بی‌بدیل از عشق و ارادت به حماسه عاشورا را به نمایش گذاشت و فضایی سرشار از حزن و اندوه در سوگ طفل شش ماهه کربلا، حضرت علی اصغر (ع)، را بر مصلی حاکم کرد.

در این مراسم مادران فرزندان خود را نذر علی اصغر و یاری امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف کرده و با سربندهای یا حسین، یا حضرت علی اصغر، یا زهرا و با لباس‌های یک شکل همنوا با دل سوخته حضرت رباب به یاد تشنگی لب‌های حضرت علی اصغر (ع) سوگواری کردند.

گهواره حضرت علی اصغر در گوشه دیگر حسینیه اعظم ارومیه میزبان مادرانی است که نذرهای خود را بر آن می‌چسبانند و آرزو می‌کنند حاجت خود روا شود و در سوی دیگر حاجت روا شده‌ها معرفی می‌شوند و شوق و امیدی دوچندان بر دل مادران آرزومند سرازیر می‌شود.

امروز مادران آذربایجان غربی برای استجابت دعاهای خود دست‌های کوچک طفلان خود را واسطه قرار دادند تا حاجت روا شوند، مداحی، نوحه‌خوانی و مرثیه‌سرایی در غم شهادت کودک ۶ ماهه شهید کربلا حضرت علی اصغر (ع) از برنامه‌های این همایش بود.

گرامیداشت یاد و خاطره کودکان شهید و کودکان میناب در تجاوز صهیونی- آمریکایی

همایش امروز به یاد کودکان شهید، کودکان میناب و نوه شهید خردسال رهبر شهید در تجاوز رژیم جنایتکار صهیونی- آمریکایی حال و هوای متفاوتی داشت، قدم‌های کوچک و محکم فرزندان این سرزمین برای سربازی در راه دین و وطن همچنان باقی است.

در شهرستان ارومیه نیز این آیین معنوی پر سوز با حضور شیرخوارگان در کنار مادران عزادار در حسینیه اعظم علی ابن موسی الرضا (ع) و مصلای بزرگ امام خمینی (ره) و تعدادی از مساجد محل های مختلف شهر برگزار شد.

کوچکترین شهدای جنگ تحمیلی اخیر از نوزاد ۳ روزه و نوزاد ۲۲ روزه تا زهرا نوه ۱۴ ماهه قائد شهید امت نشان می‌دهد که عاشورای حسینی و علی اصغرهای زمانه و طفل‌های شیرخوار شهید برای ملت ایران یک بار دیگر تکرار شدند و دشمنان خونخوار آمریکایی و صهیونی یعنی حرمله‌ها و یزیدیان زمانه حتی به نوزادان و کودکان شیرخوار هم رحم نکردند و ایران عزیز در کنار همه شهدا داغدار و خونخواه فرزندان شهید شیرخوار خود نیز هست.

شهادت این نوزادان و کودکان شهید نشان داد که ملت عاشورایی و امام حسینی در مسیر درست تاریخ منتقم خون این شهدای نوزاد و کودک مظلوم نیز خواهند بود و مادران ایران عهد خواهند بست که کودکان خود را چنان پرورش دهند که سربازان راستین امام زمان در مبارزه با یزیدیان زمانه باشند.

امسال در ۹۰ نقطه آذربایجان غربی همایش شیرخوارگان حسینی برگزار شد که نوحه سرایی در بیان مظلومیت های کودکان شهید شده در تهاجم وحشیانه آمریکایی و صهیونی به کشورمان از جمله بخش های آن بود .

حضرت علی اصغر (ع) خردسال ترین شهید قیام عاشوراست که در آغوش حضرت امام حسین (ع) بر اثر تیر سه شعبه ای که از سوی حرمله پرتاب شده بود، به شهادت رسید.