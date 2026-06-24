آئین سنتی شمع گردانی در اردبیل

آیین سنتی مذهبی شمع گردانی همزمان با تاسوعای حسینی، چهارشنبه، ۳ تیر ۱۴۰۵ در ۴۱ مسجد تاریخی اردبیل به یاد ۴۱ منزل خاموش اهل بیت اباعبدالله در مسیر کربلا تا شام در اردبیل برگزار شد. این آیین ریشه در عشق و ارادت مردم اردبیل به واقعه کربلا دارد که در روز تاسوعا با روشن کردن ۴۱ شمع در ۴۱ مسجد شهر، نذرها و آرزوهای خود را روانه آسمان می‌کنند. این مراسم که در زبان محلی«شام پایلاماق» نام دارد، یادآور مسیر اسارت اهل‌بیت از کربلا تا شام است؛ آئینی معنوی که نسل به نسل ادامه یافته و در فهرست میراث ناملموس ملی ایران نیز به ثبت رسیده است.