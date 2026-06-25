https://mehrnews.com/x3cqFW ۴ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۰۵ کد مطلب 6870825 استانها اردبیل استانها اردبیل ۴ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۰۵ آیین شام غریبان در خیابانهای مشگینشهر مشگین شهر- آیین شام غریبان در خیابانهای مشگینشهر با عزاداری عاشقان حسینی برگزار شد. دریافت 4 MB کد مطلب 6870825 کپی شد مطالب مرتبط مراسم شام غریبان شهدای دشت کربلا در اردبیل مراسم شام غریبان شهدای دشت کربلا در پارس آباد آئین سنتی شمع گردانی در اردبیل اردبیل در سوگ حسین (ع)؛ شهری که با محرم نفس میکشد برچسبها اردبیل مراسم شام غریبان مراسم عزاداری محرم و صفر
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