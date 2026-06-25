۴ تیر ۱۴۰۵ - ۲۳:۴۸

داوود بهگام

تعزیه خوانی در روستای «فدیشه» نیشابور

آیین تعزیه‌خوانی روستای فدیشه نیشابور که با قدمتی بیش از ۳۰۰ سال یکی از اصیل‌ترین و بزرگ‌ترین سوگواره‌های نمایش مذهبی در ایران به شمار می‌رود، همه‌ساله در روز عاشورا میزبان جمعیتی بالغ بر ۸۰ هزار نفر از ارادتمندان حسینی است. این مراسم که در فضایی موسوم به «گود شبیه خوانی» یا قتلگاه برگزار می‌شود، به عنوان دومین اجتماع بزرگ عزاداران در شرق کشور شناخته شده و با حضور گروه‌های زبده تعزیه‌خوانی از سراسر خراسان، واقعه جان‌سوز کربلا را از ورود کاروان به نینوا تا لحظه شهادت حضرت سیدالشهدا (ع) به تصویر می‌کشد؛ آیینی که نمادی از هویت فرهنگی و اعتقادی مردم منطقه تبدیل شده و با اطعام گسترده و حضور پرشور زائران، جلوه‌ای بی‌نظیر از پیوند هنر و معنویت را به نمایش می‌گذارد.

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