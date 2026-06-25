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۴ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۲۴

مراسم خیمه سوزان عصر عاشورا در قوچان

مراسم خیمه سوزان عصر عاشورا در قوچان

قوچان- همزمان با عصر عاشورا مراسم خیمه سوزان جوانان هیئت نبوی در قوچان برگزار شد.

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فیلم: حبیبه احسنی

کد مطلب 6870750

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