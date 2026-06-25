https://mehrnews.com/x3cqDq ۴ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۲۴ کد مطلب 6870750 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۴ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۲۴ مراسم خیمه سوزان عصر عاشورا در قوچان قوچان- همزمان با عصر عاشورا مراسم خیمه سوزان جوانان هیئت نبوی در قوچان برگزار شد. دریافت 18 MB فیلم: حبیبه احسنی کد مطلب 6870750 کپی شد مطالب مرتبط روایتی از مراسم خیمه سوزان در مشهد آغاز مراسم شام غریبان در جوار بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) خیمهسوزان در عصر عاشورا مشهد الرضا(ع) آیین خیمهسوزان عصر عاشورا در بلوار سجاد مشهد برگزار میشود طنین نوای سنج و دمام جنوبی در میدان احمدآباد مشهد برچسبها خیمه سوزان حسینیه ایران شهرستان قوچان
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