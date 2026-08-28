مراسم افتتاح موزه نمایشگاه «مدرسه میناب» با آثار جمعی از برجسته‌ترین نقاشان معاصر ایران چون بهزاد شیشه‌گران، سیروس مقدم، غلامعلی طاهری، مرتضی اسدی، کاظم چلیپا، علی ندایی، حسن یاقوتی، عبدالحمید قدیریان، مصطفی گودرزی، ناصر سیفی، جمشید حقیقت‌شناس، مرتضی گودرزی دیباج، سیدمسعود شجاعی طباطبایی، کامیار صادقی، سیدعلی میرفتاح، ماهیار چرمچی، مصطفی قربانی، حسین عینی‌بخش و محمدعلی نادری عصر امروز جمعه ۶ شهریور ماه ۱۴۰۵ با حضور سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در گالری خانه حوزه هنری افتتاح شد.