به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، نمایشگاه گروهی «مدرسه میناب» به همت مؤسسه فرهنگی هنری «نام» و با حضور سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، محمدمهدی دادمان رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی و جمعی از هنرمندان شناخته‌شده هنرهای تجسمی، جمعه ۶ شهریور ۱۴۰۵ در گالری خانه حوزه هنری افتتاح شد.

در این نمایشگاه، آثار نقاشان معاصر ایرانی از جمله بهزاد شیشه‌گران، سیروس مقدم، غلامعلی طاهری، مرتضی اسدی، کاظم چلیپا، علی ندایی، حسن یاقوتی، عبدالحمید قدیریان، مصطفی گودرزی، ناصر سیفی، جمشید حقیقت‌شناس، مرتضی گودرزی دیباج، سید مسعود شجاعی طباطبایی، کامیار صادقی، سید علی میرفتاح، ماهیار چرمچی، مصطفی قربانی، حسین عینی‌بخش و محمدعلی نادری به نمایش درآمد.

همچنین در این رویداد، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز از این نمایشگاه بازدید کرد.

عراقچی با اشاره به نقش هنر در انتقال پیام و روایت وقایع اظهار کرد: هر تابلویی شاید به‌اندازه چندین سخنرانی و چندین کتاب با انسان سخن بگوید، پیام منتقل کند و تأثیرگذاری داشته باشد. این آثار سند حقانیت و مظلومیت مردم ایران و کودکانی هستند که در این جنگ به‌صورت ناجوانمردانه و عمدی مورد هدف قرار گرفتند و اگرچه آنها را از دست دادیم، اما به اسطوره قهرمانی مردم ایران تبدیل شدند.

عراقچی با اشاره به دانش‌آموزان مدرسه میناب گفت: دانش‌آموزان این مدرسه به یک حماسه برای مردم ایران تبدیل شدند و ما هیچ‌گاه این حادثه را فراموش نمی‌کنیم، نمی‌بخشیم و از یاد نمی‌بریم و همواره آن را دنبال خواهیم کرد.

وزیر امور خارجه اظهار امیدواری کرد که با همکاری برگزارکنندگان نمایشگاه، امکان انتقال این نمایشگاه به کشورهای خارجی فراهم شود.

وی ادامه داد: امیدوار هستم بتوانیم این نمایشگاه را به کشورهای خارجی منتقل کنیم و کشور به کشور ببریم و نشان دهیم، البته اگر طاقت دیدنش را داشته باشند و اجازه‌اش را بدهند؛ البته از آنها بعید نیست که اجازه ندهند. به‌هرحال به اسم حقوق بشر به بشریت ظلم می‌کنند و اگر می‌خواهند حقوق بشر را ببینند، درک کنند و از آن حمایت کنند، باید بیایند اینجا و این آثار را ببینند.

وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه درباره نقش هنر در عرصه دیپلماسی عنوان کرد: هنر همیشه تأثیرگذار است و پیامی که هنر می‌تواند با یک اثر، نقاشی، شعر یا فیلم منتقل کند، واقعاً با بسیاری از مطالب مکتوب و سخنرانی‌ها قابل‌مقایسه نیست. در این جنگ نیز هنرمندان ما آثار زیادی از خود به جا گذاشتند؛ کلیپ‌هایی تهیه شد که تأثیرگذار بود، موسیقی‌هایی ساخته شد و خوانندگان به میدان آمدند و آثار بسیار زیبایی اجرا کردند و نمایشگاه‌های نقاشی نیز برگزار شد.

عراقچی تأکید کرد: این روند باید ادامه پیدا کند تا مردم دنیا و نسل‌های آینده بدانند مردم ایران در این جنگ، در جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، چه فداکاری‌ها و جان‌فشانی‌هایی کردند و این را فقط هنر می‌تواند منتقل کند.

عراقچی، درباره اقدامات وزارت امور خارجه برای تقویت دیپلماسی هنر گفت: بخشی در وزارت امور خارجه تحت عنوان دیپلماسی عمومی داریم که یکی از کارهای آن دیپلماسی هنری و دیپلماسی فرهنگی است. برای انعکاس حقانیت مردم ایران و مواضع مردم ایران، این بخش را فعال کردیم و در قضایای اخیر آماده هرگونه پشتیبانی از هنرمندان کشورمان هستیم. همان‌طور که عرض کردم، آمادگی داریم کمک کنیم این نمایشگاه و امثال این نمایشگاه به خارج از کشور منتقل شود و پیام‌رسان مردم ایران باشد.

وزیر امور خارجه در ادامه درباره مستندسازی جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: بخش حقوقی وزارت امور خارجه بسیار فعال است و شاید تا الان چهار یا پنج مجلد از استنادات جنایت‌هایی که آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه و بعد از آن انجام داده‌اند، تهیه کرده‌ایم.

عراقچی افزود: در جنگ اخیر نیز این کار ادامه دارد و آثار تحریم‌های اقتصادی ناجوانمردانه آنها را نیز مستند می‌کنیم. این کار را ادامه می‌دهیم تا ان‌شاءالله در مجامع بین‌المللی، هرچند تحت تأثیر قدرت‌های دیگر هستند، بتوانیم به اندازه‌ای که امکان دارد این جنایات را منعکس کنیم و از حقوق مردم ایران دفاع کنیم.

عراقچی همچنین با انتقاد از رویکرد کشورهای غربی نسبت به حقوق بشر اظهار کرد: حقوق بشر متأسفانه به یک ابزار سیاسی در دست کشورهای غربی تبدیل شده است و از آن بهره‌برداری سیاسی می‌کنند. برای یک نفر در گوشه‌ای از شهر تهران صدها بیانیه و اعلامیه صادر می‌کنند، اما برای ۷۰ هزار نفری که در غزه کشته شدند، یک اعلامیه یا یک قطعنامه شورای امنیت یا شوراهای دیگرشان صادر نمی‌شود و حتی این جنایات را محکوم نمی‌کنند.

وزیر امور خارجه تأکید کرد: سیاست ما کاملاً روشن است؛ ما به حقوق بشر به معنای واقعی کلمه در ایران معتقد هستیم و همواره از حقوق مردم ایران دفاع کرده‌ایم و اجازه نمی‌دهیم این موضوع مورد سوءاستفاده کشورهای دیگر قرار بگیرد.

در پایان این مراسم، عراقچی از برگزارکنندگان نمایشگاه و هنرمندان حاضر قدردانی کرد.

این نمایشگاه از ۷ تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، همه‌روزه از ساعت ۹ تا ۲۰ پذیرای علاقه‌مندان خواهد بود.