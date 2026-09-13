برداشت انجیر در استهبان

استهبان این روزها شاهد آغاز یکی از مهم‌ترین فصل‌های اقتصادی خود است؛ فصل برداشت انجیر از بزرگ‌ترین انجیرستان دیم جهان. در این شهرستان حدود ۲۶ هزار هکتار باغ انجیر دیم وجود دارد که نزدیک به ۲۳ هزار هکتار آن بارور است و برداشت محصول از اواسط مرداد آغاز شده و تا اواسط مهرماه ادامه دارد. بر اساس برآوردهای اولیه، پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۱۸ هزار تن انجیر خشک از باغ‌های استهبان برداشت شود؛ محصولی که پس از برداشت از باغ‌ها، وارد چرخه خرید و فروش، فرآوری، درجه‌بندی و بسته‌بندی شده و بخشی از آن برای نگهداری و عرضه در زمان مناسب به سردخانه‌ها منتقل می‌شود. انجیرستان استهبان علاوه بر وسعت کم‌نظیر، به دلیل شیوه سنتی و دیم تولید، دانش بومی باغداران و ویژگی‌های اقلیمی منطقه، در نظام میراث مهم کشاورزی جهان (GIAHS) نیز به ثبت رسیده و نقش مهمی در اقتصاد، اشتغال و تجارت این منطقه دارد.