به گزارش خبرگزاری مهر، احد بهجت حقیقی ، از اجرای موفق یک روش نوین و غیرشیمیایی برای کنترل آفت خوشه‌خوار انگور در شهرستان ممسنی خبر داد و گفت: برای نخستین‌بار در کشور، روش «شکار انبوه» برای کنترل این آفت در باغ‌های انگور منطقه دشمن‌زیاری به اجرا درآمد.

وی افزود: این طرح در سطح ۲۵ هکتار از باغ‌های انگور دشمن‌زیاری اجرا شد و بررسی‌های میدانی کارشناسان، کارآمدی این روش در کاهش جمعیت آفت و صیانت از کمیت و کیفیت محصول را تأیید کرده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس با اشاره به ضرورت کاهش وابستگی به سموم شیمیایی بیان کرد: خوشه‌خوار انگور یکی از آفات مهم باغ‌های انگور است که طغیان آن می‌تواند تولید محصول را با خسارت مواجه کند، از این رو استفاده از روش‌های سازگار با محیط زیست در دستور کار قرار گرفته است.

بهجت حقیقی ادامه داد: در روش «شکار انبوه» یا Mass Trapping، با استفاده از تله‌ها و فرومون‌های اختصاصی، حشرات بالغ هدف به دام افتاده و پیش از تولید نسل از چرخه تولیدمثل خارج می‌شوند.

وی گفت: این روش علاوه بر کاهش جمعیت آفت و جلوگیری از تداوم چرخه خسارت، میزان آلودگی‌های زیست‌محیطی ناشی از مصرف سموم را نیز کاهش می‌دهد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس با بیان اینکه این طرح در چارچوب مدیریت تلفیقی آفات یا IPM اجرا شده است، افزود: این رویکرد ضمن کنترل هدفمند آفت، به حفظ حشرات مفید، سلامت خاک و تولید محصول سالم و عاری از باقی‌مانده سموم کمک می‌کند.

دشمن‌زیاری پایلوت توسعه روش‌های نوین شد

بهجت حقیقی انتخاب منطقه دشمن‌زیاری را متناسب با ظرفیت تولید انگور و شرایط اقلیمی منطقه دانست و اظهار کرد: این منطقه می‌تواند به عنوان یک پایلوت موفق، زمینه توسعه فناوری‌های نوین کنترل آفات را در سایر مناطق انگورخیز فارس و کشور فراهم کند.

وی، پایش مستمر کارشناسی، مشارکت باغداران و تلاش مجموعه حفظ نباتات را از عوامل اجرای موفق این طرح عنوان کرد و گفت: برنامه‌ریزی شده است با تداوم پایش‌ها، زمینه توسعه روش‌های بیولوژیک و غیرشیمیایی در سطح گسترده‌تری از باغ‌های استان فراهم شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس خاطرنشان کرد: توسعه فناوری‌های پاک، استفاده از تجهیزات پایش هوشمند، بهینه‌سازی مصرف نهاده‌ها و مشارکت بهره‌برداران از محورهای اساسی بخش کشاورزی فارس برای دستیابی به امنیت غذایی پایدار و حفاظت از منابع پایه است.