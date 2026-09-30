استانها آذربایجان شرقی ۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۱ اینفوگرافیک؛ رتبه سوم سطح زیرکشت گردو آذربایجانشرقی در کشور تبریز- آذربایجان شرقی با بیش از ۱۹ هزار هکتار سطح زیرکشت گردو، سومین استان کشور در این بخش است. برچسبها اینفوگرافیک تبریز گردو اینفوگرافیک استانها جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی مطالب مرتبط پیشبینی برداشت ۲۴ هزار تن گردو از باغات آذربایجان شرقی از قفقاز تا خلیج فارس؛ سیب آذربایجان شرقی در مسیر بازارهای جهانی ثبت جهانی گردوی تویسرکان گامی راهبردی برای تثبیت برند رحیمزاده: ۵۴۶ هزار هکتار اراضی آذربایجانشرقی آماده کشت پاییزه شد اینفوگرافیک؛ گیلان سالمندترین استان کشور پیشبینی تولید ۲۴ هزار تن گردو در تویسرکان
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