۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۱

اینفوگرافیک؛ رتبه سوم سطح زیرکشت گردو آذربایجان‌شرقی در کشور

تبریز- آذربایجان شرقی با بیش از ۱۹ هزار هکتار سطح زیرکشت گردو، سومین استان کشور در این بخش است.

اینفوگرافیک؛ رتبه سوم سطح زیرکشت گردو آذربایجان‌شرقی در کشور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha