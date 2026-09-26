به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شفیعی ظهر شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به ظرفیت‌های آذربایجان شرقی در تولید محصولات باغی اظهار کرد: محصولات باغی به‌ویژه میوه‌های خشک به دلیل ارزش اقتصادی، قابلیت نگهداری، امکان فرآوری و ظرفیت صادرات، نقش مهمی در توسعه کشاورزی اقتصادی و افزایش درآمد بهره‌برداران دارند.

وی افزود: گردو از محصولات راهبردی و باارزش باغی استان است که علاوه بر مصرف تازه‌خوری و آجیلی، در صنایع تبدیلی، شیرینی‌پزی و تولید فرآورده‌های غذایی مورد استفاده قرار می‌گیرد و به دلیل ارزش غذایی و قابلیت عرضه در بازارهای داخلی و خارجی، ظرفیت مناسبی برای توسعه صادرات غیرنفتی دارد.

آذربایجان شرقی؛ رتبه سوم کشور در سطح زیرکشت گردو

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با بیان اینکه استان از نظر سطح زیرکشت گردو رتبه سوم کشور و از نظر میزان تولید رتبه چهارم را دارد، گفت: در سال ۱۴۰۴ مجموع سطح زیرکشت گردو در استان ۱۹ هزار و ۲۰۷ هکتار بود که از این میزان ۱۸ هزار و ۶۶۳ هکتار بارور و ۵۴۴ هکتار غیربارور است.

شفیعی میزان تولید گردوی استان در سال گذشته را ۲۱ هزار و ۳۴۶ تن اعلام کرد و ادامه داد: عملکرد باغات گردو در سال گذشته به دلیل خسارت ۳۰ تا ۴۰ درصدی سرمازدگی حدود ۱.۱۴ تن در هکتار برآورد شد، در حالی که عملکرد باغات شاخص استان در سال‌های بدون خسارت سرمازدگی به ۶ تا ۸ تن در هکتار نیز می‌رسد.

وی اضافه کرد: با توجه به شرایط اقلیمی و وضعیت باغات، پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۲۴ هزار تن گردو از باغات آذربایجان شرقی برداشت شود.

عجب‌شیر، مراغه و اسکو؛ قطب‌های تولید گردو

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به پراکندگی باغات گردو در بیشتر شهرستان‌های استان گفت: عجب‌شیر با سه هزار و ۲۸۷ هکتار بیشترین سطح زیرکشت گردو را دارد و پس از آن مراغه با دو هزار و ۷۴۶ هکتار و اسکو با یک هزار و ۸۹۷ هکتار در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

شفیعی افزود: آذرشهر، مرند و شبستر نیز از دیگر مناطق مهم تولید گردو در استان هستند و برخورداری از آب‌وهوای سرد و معتدل، ارتفاع مناسب، خاک‌های حاصلخیز و ژنوتیپ‌های برتر محلی، زمینه مناسبی برای توسعه این محصول فراهم کرده است.

تعویض تاج در ۱۰۰ هکتار از باغات گردو

وی اصلاح ساختار باغات را یکی از ضرورت‌های بخش باغبانی دانست و گفت: تنوع ژنتیکی، یکدست نبودن محصول و پایین بودن عملکرد برخی باغات قدیمی از چالش‌هایی است که می‌تواند بر کیفیت محصول، هزینه برداشت و حضور در بازارهای صادراتی تأثیر بگذارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی ادامه داد: تعویض تاج یکی از روش‌های مؤثر اصلاح باغات قدیمی است که در آن تاج درخت با استفاده از ارقام مناسب و برتر مانند چندلر، پدرو و فرنور اصلاح می‌شود.

شفیعی افزود: این روش ضمن افزایش کیفیت و یکنواختی محصول، امکان اصلاح فرم تاج، افزایش بهره‌وری، مدیریت بهتر عملیات داشت و برداشت و کاهش مصرف آب را فراهم می‌کند و در برخی شرایط، کاهش مصرف آب در باغات اصلاح‌شده می‌تواند به حدود ۵۰ درصد برسد.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون با استفاده از اعتبارات مرتبط با احیای دریاچه ارومیه، عملیات تعویض تاج در ۱۰۰ هکتار، معادل حدود ۱۰ هزار اصله درخت گردو از باغات قدیمی استان اجرا شده است.

برنامه اصلاح ۳۰۰ هکتار از باغات گردو

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: یکدست‌سازی محصول، ارتقای کیفیت مغز گردو، افزایش عملکرد، کاهش هزینه‌های برداشت و فراهم شدن زمینه توسعه بازارهای داخلی و صادراتی از مهم‌ترین دستاوردهای این طرح است.

شفیعی با اشاره به استقبال باغداران از طرح تعویض تاج افزود: در صورت تأمین اعتبارات مورد نیاز، حداقل ۳۰۰ هکتار از باغات گردوی استان در قالب طرح تعویض تاج و اصلاح باغات در برنامه قرار می‌گیرد.

وی تأکید کرد: هدف از این برنامه صرفاً افزایش تولید نیست، بلکه افزایش بهره‌وری آب و زمین، ارتقای کیفیت محصول، کاهش هزینه‌های تولید و برداشت، یکدست‌سازی باغات و حرکت به سمت تولید صادرات‌محور است.

گردوی آذربایجان شرقی در مسیر بازارهای صادراتی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به کیفیت گردوی تولیدی استان اظهار کرد: مغزهای روشن، درشت، پرچرب، لطیف و یکدست، طعم و مزه مطلوب و درصد روغن مناسب از ویژگی‌های گردوی استان است که برای آن مزیت رقابتی ایجاد می‌کند.

شفیعی گفت: بخشی از محصول تولیدی استان علاوه بر تأمین نیاز بازارهای داخلی و استان‌های همجوار، به‌صورت مغز گردو به کشورهای حوزه خلیج فارس، آسیای میانه و روسیه صادر می‌شود و با اصلاح باغات و افزایش یکنواختی و کیفیت محصول، ظرفیت توسعه این بازارها وجود دارد.

وی در پایان افزود: آینده باغداری استان در گرو حرکت از الگوهای سنتی به سمت باغداری اقتصادی، دانش‌بنیان، کم‌آب‌بر و صادرات‌محور است و گردو با توجه به ارزش غذایی و اقتصادی، قابلیت فرآوری و بازارپسندی می‌تواند یکی از محصولات مهم در این مسیر باشد.