مراسم وداع و تشییع پیکر زنده‌یاد «حمید علیدوستی» بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران و از مهاجمان شاخص فوتبال کشور، سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵ با حضور جمعی از ورزشکاران و پیشکسوتان فوتبال و هنرمندان در مجموعه ورزشی شهید شیرودی تهران برگزار شد.

حمید علیدوستی پس از سال‌ها فعالیت در عرصه فوتبال و مبارزه با بیماری، در ۷۰ سالگی درگذشت. او در دوران بازیگری پیراهن تیم‌های هما، دارایی، کشاورز و سایپا را بر تن کرد و سابقه حضور در فوتبال آلمان را نیز داشت. علیدوستی پس از پایان دوران بازیگری، به مربیگری روی آورد و هدایت تیم‌های باشگاهی و تیم‌های ملی پایه ایران را برعهده گرفت.