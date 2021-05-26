سید ابراهیم رئیسی

سید ابراهیم رئیس‌الساداتی (رئیسی)، متولد ۱۳۳۹، زاده محله نوغان مشهد، متأهل و دارای ۲ فرزند دختر است. او که در دوران ریاست مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی و آملی لاریجانی بر قوه قضائیه، معاون اول دستگاه قضا بود، در ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ به ریاست قوه قضائیه منصوب شد. او همچنین نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری است. از دیگر سمت‌های او می‌توان به دادستانی تهران در سال ۶۸، ریاست سازمان بازرسی کل کشور در سال ۷۳ و دادستانی کل کشور در سال ۹۳ اشاره کرد. رئیسی در اسفند ۱۳۹۴ با حکم رهبر انقلاب به تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد و دو سال بعد در انتخابات ریاست‌جمهوری، با حسن روحانی رقابت کرد. رئیسی در اون دوره اگرچه موفق به کسب اعتماد ۱۶ میلیون ایرانی شد اما از کرسی پاستور بازماند. وی در دوره اخیر پس از ثبت‌نام اعلام کرد: «من خود را رقیب فساد، ناکارآمدی و اشرافی‌گری می‌دانم.»