«روایت معتبر» پرونده‌ای است برای دیدن لایه‌های پنهان واقعیت؛ همان‌جا که روایت‌های رسمی اعتباری کمیاب دارند و پرسش‌های حقیقی آغاز می‌شوند. اینجا از زوایایی نوشته می‌شود که معمولاً نادیده گرفته شدند، از تصمیم‌هایی که بر زندگی مردم سایه انداخته، از سیاست‌هایی که پشت‌صحنه رقم می‌خورند، از بی‌عدالتی‌هایی که در سکوت تکرار می‌شوند. روایت معتبر، محل روایت دردهای بی‌صداست؛ جایی برای شنیدن صدای آن‌هایی که دیده نمی‌شوند و باز کردن گره‌هایی که سال‌هاست کسی حوصله گشودنشان را ندارد.

در این بخش، هر گزارش روایتی از کنش‌گری و مطالباتی است که به‌جای بازتاب به دنبال ریشه‌ها است و به سراغ تناقض‌ها، ناگفته‌ها و حقیقت‌هایی می‌رود که پشت اعداد، آمار و… پنهان شده‌اند. از بحران‌های شهری تا فسادهای اداری، از آسیب‌های اجتماعی تا خلأهای فرهنگی و انسانی، «روایت معتبر» دنبال پاسخ نمی‌گردد، بلکه عادلانه و بدون پیش‌داوری سوال می‌پرسد؛ تا یادمان نرود رسانه اگر به دنبال پرسش‌ها نباشد تنها به عنوان تریبون شناخته می‌شود نه چشم جامعه.