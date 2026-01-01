۲۰۲۵؛ سالی که «جنگ، گرسنگی و رسوایی» تیتر اول دنیا شد

خبرگزاری مهر - مجله مهر؛ رویاسادات هاشمی: آدمهای عصر جدید بر این باور هستند که مشغله و دلمشغولیهای دنیا در روزگار نو به قدری زیاد شده که دیگر آدمها گذر دقیقه، ساعت، روز و ماه را نمیفهمند شاید برای همین است که از شروع تا پایان یک سال خورشیدی برای همه به قاعده یک لحظه میگذرد و همه فکر میکنند که سرعت گرفتن همه چیز منجر به این شده که کره زمین هم انگار تندتر از سالها و دههها قبل بگردد. سال ۲۰۲۵ با همه حواشی و اخبارهای بزرگ و تلخ تمام شد، سالی که برای خیلیها سال جنگ در جهان لقب گرفت. به همین بهانه و با شروع سال نوی میلادی تصمیم گرفتیم تا ببینم مردم دنیا در این ۳۶۵ روز چه حوادث و رویدادهای بزرگی را به چشم دیدند و آنها را پشت سر گذاشتند.
وقتی آتش به جان آمریکا افتاد
آغاز سال ۲۰۲۵ با تصاویر آخرالزمانی آتش سوزی در ایالت کالیفرنیا آغاز شد. این آتش سوزی مهیب که از ۷ تا ۳۱ ژانویه به جان خانهها و مناطق مسکونی رخ داد باعث تخلیه شهرها شد و چیزی حدود ۲۵ کشته آمار بالایی از گمشدگان را بر جای گذاشت تا جایی که در متنهای خبری آمد؛ وزارت جنگلداری و ایمنی اعلام کرد آتش کالیفرنیا جزو چهار آتشسوزی مخرب در تاریخ آمریکاست. میگویند تغییرات آب و هوایی مهمترین دلیل این اتفاق بوده است. آتش سوزی فقط در منطقه پالسیدیز چیزی حدود ۲۳۷۰۶ هکتار بوده که چیزی معادل مساحت شهر کرمان خودمان است.
شروع دولت ترامپ
یکی از مهمترین اتفاقات شروع سال جدید ورود رسمی ترامپ به کاخ سفید آمریکا بود. او که دو دوره متواری را بعد از شکست مقابل بایدن در دوره قبلی ریاست جمهوری از دست داد حالا راهی واشنگتن شد. تا طی یک دوره چهارساله دیوانگیهای خود را در آمریکا و جهان آغاز کند.
فیلتر شدن تیک تاک در آمریکا
شبکه اجتماعی تیک تاک به عنوان یک برنامه پرطرفدار بین نوجوانان امریکایی شناخته میشود و چیزی نزدیک به ۱۷۰ میلیون کاربر امریکایی دارد. یکی از خبرهای پرسروصدا در اوایل ۲۰۲۵ فیلتر شدن این شبکه در ایالات متحده بود. تاجایی که در خبرها نوشته شد: ««تیکتاک» با انتشار بیانیهای رسماً اعلام کرد که به واسطه اجرای قانون ممنوعیت فعالیت این شبکه اجتماعی در آمریکا، این شبکه اجتماعی برای ۱۷۰ میلیون کاربر از دسترس خارج شده است. اما بعد از چند هفته سرانجام با تضمین ترامپ تیک تاک آزاد شد. او که سالهای قبل برای مسدود شدن این شبکه تلاش زیاد کرده بود، طی یک تغییر رویه گفت: صادقانه بگویم، چارهای نداریم. ما باید تیکتاک را نجات دهیم… در قلبم، جای گرمی برای تیکتاک دارم و تیکتاک به او برای پیروزی در انتخابات ۲۰۲۴ آمریکا کمک کرده است.
پاپ فرانسیس درگذشت و پاپ جدید آمد
در اردیبهشت و آوریل امسال پاپ فرانسیس در سن ۸۸ سالگی درگذشت. این پاپ که اهل آمریکا لاتین بود به عنوان پاپ متفاوت لقب میگرفت. بعد از او رابرت پرووست آمریکایی، در سن ۶۹ سالگی به عنوان پاپ جدید انتخاب شد؛ کسی که عمدهای از دوران حرفهای خودش را به عنوان مبلغ مذهبی در پرو گذرانده.
درگیری هند و پاکستان
در ماه مه و به تاریخ خودمان اواسط اردیبهشت بود که خبر جنگ هند و پاکستان در دنیا سر و صدا کرد. سی ان ان بعد از این اتفاق بود که اعلام کرد؛ درگیری هند و پاکستان یکی از بزرگترین نبردهای هوایی تاریخ مدرن است. این جنگ پس از حمله تروریستی ۲۲ آوریل در پاهالگام کشمیر آغاز شد. هند، پاکستان را به حمایت از مهاجمان متهم کرد و حملات موشکی انجام داد. پاکستان پاسخ نظامی داد و تنش با میانجیگری بینالمللی به آتشبس انجامید.
غزه گرسنهترین جای دنیا با جنایت ناتمام اسرائیل
ماه مه امسال بعد از جنایتهای رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه در تحریم غذایی و محاصره این منطقه سازمان ملل طی بیانیهای اعلام کرد: «غزه امروز گرسنهترین مکان دنیاست… ناامنی غذایی شدید در غزه ۲۵۰ درصد افزایش یافته است که بزرگترین قربانیان آن زنان و کودکان هستند و طرح آمریکا و اسرائیل اصلاً در راستای حل بحران گرسنگی غزه نیست.» تا اینکه مورد هدف قرار گرفتن کودکان فلسطینی در صف توزیع غذا توسط سربازان وحشی رژیم صهیونیستی و تکرار شدن این اتفاق در برهههایی از سال ۲۰۲۵ کاری کرد که مردم دنیا با دیدن تصاویر آن بیش از پیش غمگین و علیه رژیم اسرائیل خشمگین شوند. از حواشی این رویداد تلخ میتوان از کشتی حنظله هم یاد کرد که با محموله غذا و سرنشینانی از سراسر جهان راهی غزه شد تا آنها این محاصره غذایی را بشکنند؛ اما این کشتی توسط رژیم صهیونیستی توقیف و اهالی آن دستگیر شدند.
افشاگریهای بیسابقه ایلان ماسک علیه ترامپ
قطعاً ایلان ماسک یکی از مهرههای اصلی در ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ بود که کلید راهیابی به کاخ سفید را به دست او داد. اما ماههای زیادی نگذشته بود که در ژوئن این دو چهره جنجالی به یک اختلاف بزرگ رسیدند. دلخوری ایلان ماسک با یک لایحه بزرگ مالیاتی و هزینهای شروع شد. یکی از بخشهای چالشبرانگیز این لایحه، لغو اعتبار مالیاتی خودروهای برقی و تغییر مقررات مربوط به صنعت خودروسازی برقی بود که برای تسلا متعلق به دارای اهمیت بود. کشمکشهای بعد از این اختلاف به قدری ادامه دار شد که ماسک طی پستی اعلام کرد: «اگر من نبودم، ترامپ انتخابات را باخته بود» و بعدترها طی یک پست افشاگرانه در شبکه ایکس نوشت؛ نام دونالد ترامپ در فهرست محرمانه پروندههای اپستین آمده است و دولت ترامپ به همین دلیل انتشار کامل این پروندهها را مسکوت گذاشته است.
حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران
در ۲۳ خرداد امسال و در ماه ژوئن رژیم اسرائیل طی یک حمله متجاوزگرانه با ترور فرماندهان ایرانی در دل تهران و در میانه مذاکرات کشورمان با آمریکا دست به حمله علیه ایران زد؛ علاوه بر این آمریکا هم با حضور بمب افکنها خود در تأسیسات هستهای ایران اقدام به تجاوز کرد که هر دوی آنها با پاسخهای بیسابقه و کوبنده از سوی ایران مواجه شدند. این جنگ ۱۲ روزه سرانجام با پیشنهاد آتش بس از جانب دشمن خاتمه یافت در این تجاوز آشکار بیش از ۱۲۰۰ نفر از هموطنانمان به شهادت رسیدند و از طرفی پاسخهای موشکی ایران به دشمن و کل دنیا با شگفتی و تحسین همراه شد.
درگذشت ناباورانه ستاره لیورپول
اوایل ماه جولای اهالی فوتبال روز خود را با یک خبر شوکه کننده آغاز کردند. خبری با تیتر درگذشت دیگو ژوتا، ستاره ۲۸ ساله لیورپول و تیم ملی پرتغال! او سال قبل از درگذشتش قهرمانی لیگ برتر انگلیس و لیگ ملتهای اروپا را تجربه کرده بود و تنها ۱۵ روز بعد از جشن ازدواجش در اثر حادثه رانندگی جانش را از دست داد.
حملات سنگین رژیم صهیونیستی به سوریه
بعد از روی کار آمدن جولانی که دست نشانده خود آمریکاییها و رژیم صهیونیستی بود انتظار میرفت که حداقل تا مدتها و علیالظاهر مردم خود سوریه رنگ آرامش را ببینند اما در جولای ۲۰۲۵ این کشور با جنگ تازهای مواجه شد. رژیم صهیونیستی حمله هوایی سنگینی به دمشق و مناطق مختلف سوریه انجام داد که به تلفات و خسارات گسترده انجامید. در این حملات، ساختمان وزارت دفاع سوریه هدف قرار گرفت و بخشهایی از ستادهای نظامی تخریب شد. رسانهها گزارش دادند که این حملات با شدت بیسابقه انجام و حتی مناطق نزدیک کاخ ریاستجمهوری دمشق هم هدف گرفت. رژیم اسرائیل با این اقدام اعلام کرد که «دوران هشدار دادن به دمشق به پایان رسیده» و به عملیات خود ادامه خواهد داد. آش به قدری شور شد که این حملات ترس اردوغان را در پی داشت و با واکنش ترکیه همراه شد که آن را دخالت در روند صلح و تهدید ثبات منطقه خواند.
ترور چارلی کرک؛ حامی ترامپ و اسرائیل
او یک کارآفرین و چهره سرشناس تلویزیونی بود که سالها به خاطر طرفداری دو آتشه از ترامپ و رژیم اسرائیل شناخته میشد. او در سپتامبر امسال در یکی از سخنرانیهایش که از حق آزادی اسلحه دفاع میکرد از فاصله ۲۰۰ متری به ضرب گلوله کشته شد.
حمله ناشیانه رژیم صهیونیستی به قطر
در ۹ سپتامبر ۲۰۲۵ ارتش رژیم اسرائیل عملیاتی هوایی را علیه دفتر سیاسی حماس در دوحه، پایتخت قطر انجام داد که رهبران این گروه آنجا در حال بررسی پیشنهاد آتشبس بودند. اسرائیل در این حمله از جنگندههای F-۱۵ و F-۳۵ استفاده کرد و موشکها را از فراز دریای سرخ و فضای بالای عربستان سعودی به سوی اهداف در دوحه شلیک کرد. این حمله، که تنشها در منطقه را تشدید کرد و حتی واکنش شدید قطر و انتقادهای بینالمللی را به دنبال داشت، نشاندهنده گسترش دامنه درگیریها فراتر از مرزهای معمول رژیم صهیونیستی بود.
درگذشت دایان کیتون بازیگر مشهور سینما
بیشتر اهالی فیلم و سینما دایان کیتون را به خاطر بازی در فیلمهایی مثل آنیهال و پدرخوانده میشناسند. این بازیگر سرشناس پاییز امسال در سن ۷۹ سالگی در اثر ذات الریه درگذشت تا یکی از چهرههای از دست رفته در سال ۲۰۲۵ لقب بگیرد.
با آزادی ۱۹۶۸ اسیر فلسطینی
یکی از خبرهای مهم اکتبر در سالی که گذشت قبول آتش بس غزه و اسرائیل بود که در نهایت ۱۹۶۸ اسیر فلسطینی در ازای ۲۰ اسیر صهیونیست آزاد شدند. اتفاقی که میگفت این اقدام یکی از مهمترین رویدادهای سال با محوریت فلسطین و رژیم اسرائیل است و نمادی از فشارهای سیاسی و میدانی بر رژیم صهیونیستی در راستای تحولات منطقه است که منجر به آزادی اسرا و انجام آتش بس شد.
بیماری عجیب ترامپ و زوال عقل پیشرفته نتانیاهو
بیماری رئیس جمهور آمریکا و تصاویری که از دست و حالات او منتشر میشد یکی از خبرهای حاشیهساز در دنیای امروز بود تاجایی که رسانههایی مثل واشنگتن پست در خبرهای خود طی یک افشاگری این طور نوشتند: «افشاگری اخیر در رسانهها بیشتر به جنبههای روانی و نورولوژیکی اشاره دارد، به ویژه شایعات و گزارشهای تأییدشده در مورد اختلال شناختی خفیف (MCI) یا حتی مراحل اولیه آلزایمر، که از مصاحبههای پزشکی و رفتارهای عمومی او استخراج شدهاند.» اما علاوه بر ترامپ نتانیاهو هم دچار مرضی شد که رسانههای صهیونیستی مجبور به صحبت درباره آن شدند و شبکه ۱۳ این رژیم از ابتلای او به زوال عقل پیشرفته خبر داد.
خداحافظی با رابرت ردفورد و دیوید لینچ؛ غولهای بزرگ هالیوود
بعد از دیوید لینچ فیلساز مشهور سینمای جهان که اوایل سال در سن ۷۸ سالگی درگذشت رابرت ردفورد، بازیگر و کارگردان سرشناس آمریکایی، در سن ۸۹ سالگی دار فانی را وداع گفت تا یکی از چهرههای از دست رفته در سال ۲۰۲۵ میلادی باشد. این چهره تأثیرگذار سینما که برای بازی در فیلمهایی مانند «بوچ کسیدی و ساندنس کید» و «همه مردان رئیسجمهور» مشهور شده بود، حین خواب در خانه خودش با دنیا خداحافظی کرد.
سرقت بزرگ از موزه لوور فرانسه
یکی از خبرهای اعجابآوری که در سال ۲۰۲۵ به سرعت در شبکههای اجتماعی دست به دست شد دزدی با اره برقی از موزه لوور پاریس در اکتبر امسال بود که منجر به سرقت جواهرات سلطنتی از این موزه شد که ارزش آن چیزی حدود ۱۰۲ میلیون دلار برآورد شد.
قتل عام در فاشر سودان
از رویدادهای تلخی که در سال ۲۰۲۵ اتفاق افتاد جنایات خونین در سودان بود. ماجرا از جایی شروع شد که در شهر فاشر سودان شبهنظامیان «واکنش سریع» مرتکب جنایات گسترده علیه غیرنظامیان شدند. این گروه با محاصره شهر، تخریب بازارها و مراکز درمانی و قطع دسترسی به غذا و آب، بحران انسانی شدیدی ایجاد کرد. گزارشها از کشتار، گروگانگیری و خشونت سازمانیافته علیه مردم حکایت داشت تا جایی که حجم جنایتهای خونین و قتل عام در این منطقه به قدری شدید بود که از تصاویر هوایی ماهوارهای پیدا بود.
شهردار شدن یک مسلمان مخالف ترامپ
شهردار شدن زهران ممدانی در اوایل نوامبر سال ۲۰۲۵ فقط یک جابهجایی مدیریتی در نیویورک نبود، بلکه پیامی سیاسی در سطح ملی داشت. پیروزی او بهعنوان چهرهای مسلمان، مهاجر و منتقد سیاستهای دونالد ترامپ در یکی از مهمترین شهرهای آمریکا، از نگاه تحلیلگران نشانهای از کاهش جذابیت کسی مثل ترامپ تلقی شد. این انتخاب میگفت بخشی از جامعه آمریکا، بهویژه در کلانشهرهایی مثل نیویورک مسیر متفاوتی از سیاستهای دوقطبی سازی رئیس جمهور آمریکا را دنبال میکند و به سمت چهرههای متنوعتر و منتقد وضع موجود گرایش پیدا کرده.
لبوبو، ترند جهانی یک عروسک زشت و ترسناک
در سال ۲۰۲۵، عروسکهای لبوبو از یک اسباببازی خاص کلکسیونی فراتر رفتند و به یک ترند جهانی تبدیل شدند. این عروسکهای خزدار با چهرهای متفاوت و کمی عجیب، ساخته هنرمند هنگکنگی کاسینگ لانگ بودند و توسط شرکت چینی «پاپ مارت» به بازار عرضه شدند. لبوبو اغلب بهصورت «بلایند باکس» فروخته میشوند؛ یعنی خریدار تا لحظه باز کردن جعبه نمیداند کدام مدل نصیبش شده و همین هیجان، خیلیها را به خرید دوباره ترغیب میکند. ماجرا وقتی جدیتر شد که سلبریتیها این عروسکها را در شبکههای اجتماعی نشان دادند. از همانجا لبوبو تبدیل شد به نمادی از مُد، سبک زندگی و حتی سرمایهگذاری؛ طوری که بعضی مدلها در بازار دستدوم با قیمتهای چند برابر فروخته شدند. حالا لبوبو فقط یک عروسک نیست، بلکه بخشی از فرهنگ غلط ترندهای جهانی ۲۰۲۵ است.
تحقیرشدنهای بیپایان زلنسکی برای واگذاری خاک اوکراین
حالا چند سالی میشود که از جنگ اوکراین و روسیه میگذرد و زلنسکی دیگر توان مقابله با روسها را ندارد؛ از طرفی آمریکا هم به جای حمایت، در راستای منافع خودش سعی در پایان این جنگ را دارد. این در حالی است که با چنین شرایطی اوکراین بیش از ۲۰ درصد خاکش را از دست داده و دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در اواخر ۲۰۲۵ برای بار چندم زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین را تحقیر و گفته: «زلنسکی هیچکاره است و بدون تأیید آمریکا هیچ طرحی برای پایان جنگ اوکراین ارزشی ندارد.» ترامپ که قبلاً بارها رویکرد مشابهی نسبت به کییف داشته، در این موضعگیری تأکید کرد تنها آمریکا حق تعیین سرنوشت مذاکرات و توافقها را دارد و زلنسکی باید به خواستههای واشنگتن تن دهد.
بر هم خوردن تعادل زمین و سال پرهزینه بلای طبیعی
امسال لقب سال فجایع طبیعی پر هزینه هم لقب گرفت. گزارش سالانه یک نهاد امدادرسان در انگلیس نشان داد که وخیمترین بلایای طبیعی مرتبط با تغییرات اقلیمی در سال ۲۰۲۵ خسارتی بالغ بر ۱۲۰ میلیارد دلار بر جای گذاشتهاند. بر اساس این گزارش که روزنامه گاردین آن را منتشر کرده، طوفانها و سیلهای شدید در جنوبشرقی آسیا در پاییز امسال جان بیش از ۱۷۵۰ نفر را گرفت و حدود ۲۵ میلیارد دلار خسارت اقتصادی به همراه داشت. در آمریکا نیز آتشسوزیهای گسترده در کالیفرنیا با بیش از ۴۰۰ کشته، نزدیک به ۶۰ میلیارد دلار خسارت به بار آورد. همچنین سیلهای ویرانگر در چین که موجب آوارگی هزاران نفر شد، با دستکم ۳۰ قربانی، حدود ۱۲ میلیارد دلار هزینه ایجاد کرد. گزارش تأکید میکند آمار واقعی تلفات و خسارات احتمالاً بسیار بیشتر است، چون خیلی از پیامدهای انسانی و اجتماعی در این برآوردها لحاظ نشدهاند.
یک رسوایی بزرگ برای رئیسجمهور ایالات متحده
احتمالاً شما هم این روزها در اخبار خارجی بارها اسم جفری اپستین به گوشتان خورده؛ چهرهای جنجالی که از دوستان نزدیک دونالد ترامپ بود و در سال ۲۰۱۹ به اتهام سوءاستفاده جنسی از دختران نوجوان و قاچاق انسان بازداشت شد، اما پیش از آنکه پایش به دادگاه برسد، خبر مرگش در زندان با عنوان «خودکشی» منتشر شد. حالا بعد از چند سال، دوباره رد پای اسم اپستین به ترامپ رسیده است. تاجایی که سنای آمریکا دستور انتشار اسناد پرونده او را صادر کرده؛ تصمیمی که دوباره نگاهها را به روابط پشتپرده اپستین جلب کرده است. همزمان، ایمیلهای افشاشده او هم نام ترامپ را بار دیگر به رسواییهای اخلاقی و جنسی گره زده. مایکل ولف، روزنامهنگار آمریکایی، میگوید اپستین قصد داشت ترامپ را در موقعیتی قرار دهد که دروغ بگوید و بعد رسوا شود، اما از او میترسید و پیش از آنکه حرف بزند، بازداشت و سپس مرگش اعلام شد.
بهانهجوییهای آمریکا برای جنگ در ونزوئلا
امسال قطعاً سال جنگ بود، جنگهایی که تمامشان با آتش و فتنه اسرائیل و آمریکا در گوشه کنار دنیا روشن شد. یکی از اتفاقات عجیب ۲۰۲۵ بهانهتراشیهای بیپایه آمریکا برای حمله به ونزوئلا بود تا جایی که آخرین اقدام آمریکا در تروریستی خواندن یک شبکه قاچاق منتسب به دولت ونزوئلا، بیشتر از آنکه یک دغدغه امنیتی واقعی باشد، ابزار تازهای برای فشار سیاسی روی کاراکاس تلقی شد. آمریکا سالهاست از مسیر تحریم و تهدید بهدنبال مهار دولت مادورو است و این تصمیم هم در همان چارچوب ارزیابی میشود. در کنار این اهداف، نگاه آمریکا به ذخایر عظیم نفتی ونزوئلا هم بهعنوان یک انگیزه فرعی اما تأثیرگذار مطرح است؛ موضوعی که مقامهای ونزوئلا آن را دخالت آشکار در امور داخلی کشورشان میدانند.
اختلاف چین و آمریکا بر سر تایوان
با انتشار راهبرد امنیت ملی جدید آمریکا چین بهعنوان چالش اصلی راهبردی واشنگتن معرفی شد که در آن بر تقویت حضور نظامی در منطقه آسیا–اقیانوسیه و حمایت از تایوان تأکید شده بود، این اتفاق باعث واکنش صریح پکن شد و چین اعلام کرد تایوان خط قرمز این کشور است و هرگونه مداخله یا حمایت آمریکا از جریانهای استقلالطلب، تنشها را تشدید میکند. مقامهای چینی هشدار دادند واشنگتن باید از اقدامات تحریکآمیز فاصله بگیرد و تأکید کردند احترام به حاکمیت و منافع اساسی چین، شرط اصلی حفظ ثبات در روابط دو کشور است.
