خبرگزاری مهر، پرونده «مزیت‌های ایران؛ مسیر تازه توسعه» تلاش می‌کند تصویری روشن از این واقعیت ارائه دهد که ایران، برخلاف تصور رایج، کشوری کم‌ظرفیت نیست؛ بلکه شبکه‌ای گسترده از مزیت‌های سرزمینی، اقتصادی و جغرافیایی دارد که در صورت فعال شدن می‌تواند موتورهای جدید رشد را در استان‌ها به حرکت درآورد. هدف این پرونده نشان‌دادن این است که توسعه آینده کشور از مسیر ظرفیت‌های پراکنده اما قدرتمند در پهنه ایران می‌گذرد؛ ظرفیت‌هایی که سال‌ها به دلیل تمرکزگرایی، سیاست‌گذاری ناهماهنگ و نبود نقشه آمایشی، کمتر مجال ظهور یافته‌اند.

در این پرونده توضیح داده می‌شود که چگونه می‌توان با یک رویکرد مزیت‌محور، مسیر توسعه را از منابع محدود و فرسایشی به سمت فرصت‌های واقعی و پایدار منتقل کرد. این مجموعه نشان می‌دهد که تقویت توسعه منطقه‌ای، پیوند دادن سرمایه‌گذاری با مزیت‌های بومی، و استفاده هوشمندانه از نقشه آمایش سرزمین، نه‌فقط الگوی سیاست‌گذاری را متحول می‌کند، بلکه می‌تواند مسیر رشد اقتصادی ایران را ریل‌گذاری تازه‌ای کند؛ مسیری که در آن هر منطقه، بر پایه توان واقعی خود نقش‌آفرینی می‌کند و توسعه کشور از حالت یک‌قطبی به شبکه‌ای از مراکز تولید ارزش تغییر می‌یابد.