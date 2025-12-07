دستگیری اراذل و اوباش سابقه دار با اقتدار پلیس اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سعید یوسفی فعال در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر اخلال در نظم عمومی و برهم زدن امنیت و آرامش مردم دریکی از محلات شهر اردبیل توسط چند نفر اراذل و اوباش سابقه دار، بلافاصله اکیپ عملیاتی پلیس و گشت‌های انتظامی به محل اعزام شدند.

وی افزود: با اشرافیت اطلاعاتی و در عملیات مقتدرانه و هوشمندانه پلیسی یکی از اراذل و اوباش که با استفاده از سلاح سرد اقدام به قدرت نمایی و تمرد به مأموران گشت فوریت‌های پلیسی نموده و با رفتار مجرمانه، امنیت و آرامش مردم را برهم زده بود؛ دریکی از محلات اردبیل دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اردبیل با بیان اینکه فرد دستگیر شده دارای سوابق کیفری متعددی است، تاکید کرد: ۴ نفر همدستان وی که متواری شده اند تحت تعقیب پلیس هستند.