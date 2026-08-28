خبرگزاری مهر، گروه استان ها: با نزدیک شدن به میلاد باسعادت پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد مصطفی (ص) جشن هایی با عنوان «امت احمد» در سراسر ایران اسلامی در حال برگزاری است.

امسال با توجه به جنگ رمضان و شهادت قائد شهید امت حضرت «آیت الله سید علی حسینی خامنه ای» و به منظور خوانخواهی رهبر شهید و همه شهدای جنگ اخیر هفته وحدت با شعار محوری این هفته به عنوان «جمع است به خونخواهی تو امت احمد» نامگذاری شده است.

به همین منظور خبرگزاری مهر با ایجاد پرونده ای به همین نام تلاش می کند تا برنامه های هفته وحدت و جشن های امت احمد را پوشش حداکثری دهد.