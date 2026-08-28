خبرگزاری مهر، گروه استان ها- عاطفه وفائیان: هفته وحدت، روایت روشن پیوند دلهایی است که زیر پرچم محبت پیامبر اعظم (ص) گرد هم میآیند. در سرزمینهایی که شیعه و اهل سنت سالها در کنار یکدیگر زندگی کردهاند، وحدت تنها واژهای بر زبان نیست؛ حقیقتی جاری در سلامها، همنشینیها، آیینها و دغدغههای مشترک مردمی است که عزت اسلام را عزت خود میدانند.
میلاد پیامبر اکرم (ص)، بهانهای برای بازگشت به همان چراغی است که انسان را از غبار جهل و پراکندگی رهانید؛ چراغی که راه سعادت را در اخلاق، مهربانی، عدالت و همدلی نشان داد و امت اسلامی را به چنگ زدن به ریسمان الهی فراخواند.
امروز که دشمنان اسلام، تفرقه را راهی برای فرسودن توان ملتها و شکستن صفوف مسلمانان میدانند، همبستگی میان مذاهب اسلامی بیش از هر زمان دیگر معنای یک ضرورت دارد؛ ضرورتی برای حفظ آرامش، اقتدار، پیشرفت و پاسداری از هویت مشترک اسلامی. از محافل قرآنی و نشستهای علما تا ایستگاههای صلواتی و گردهماییهای مردمی، جلوههای هفته وحدت تصویری از امت واحده را پیش چشم مینشاند؛ تصویری از مردمی که با وجود تفاوتها، در عشق به پیامبر رحمت (ص)، قرآن کریم و آرمان سربلندی اسلام، یکدل و همراهاند.
وحدت اسلامی؛ سد نفوذ دشمنان و محور عزت امت
مولوی احمد صارمی، امام جمعه اهلسنت بخش نصرآباد تربتجام در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ولادت پیامبر اعظم(ص)، سرآغاز بزرگترین تحول در تاریخ بشریت و زمینه رهایی انسان از تاریکی جهل و نادانی بود. فاصله گرفتن از سیره و سنت نبوی، زمینه بروز فتنهها و گسترش اختلاف در جوامع اسلامی را فراهم میکند.
امام جمعه اهلسنت نصرآباد تربتجام با اشاره به آیه شریفه «فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ» تصریح کرد: عمل به سنت پیامبر اکرم(ص)، کلید سعادت، کمال و عزت انسان در دنیا و آخرت است و مسلمانان باید از مسیرهایی که به بدعت، خرافات و تفرقه منتهی میشود، دوری کنند.
وی وحدت را فرمان الهی و عامل عزت و اقتدار امت اسلامی دانست و گفت: حبلالله، محور مرکزی توحید و قرآن کریم است که همه مسلمانان را پیرامون یک مرکز مشترک گرد هم میآورد. اعتقاد به خدای واحد، قرآن کریم، قبله مشترک و انجام فرایضی همچون نماز، روزه، زکات و حج، ظرفیت بزرگی برای تقویت همدلی و برادری در جهان اسلام است. امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت و انسجام نیاز داریم؛ زیرا هرگاه پیوند میان مسلمانان تضعیف شود، زمینه برای دخالت دشمنان و تحمیل خواستههای آنان فراهم خواهد شد.
صارمی تفرقه را عامل سستی، شکست و از میان رفتن شوکت جامعه اسلامی برشمرد و افزود: اختلاف، انرژی امت اسلامی را به جای حرکت در مسیر پیشرفت و آبادانی، صرف نزاعهای درونی میکند. تفرقه، نوعی مرگ تدریجی برای جامعه زنده و پویا است؛ چراکه روح تعاون، برادری و همبستگی را که حیاتبخش پیکره امت اسلامی است، از میان میبرد.
این مولوی اهل سنت بازگشت به اخلاق و آموزههای پیامبر اکرم(ص) را راه نجات جهان دانست و تأکید کرد: امت اسلامی باید با کنار گذاشتن عوامل تنش، عداوت و اختلاف، در مسیر امت واحده شدن حرکت کند؛ چراکه عزت، پیشرفت و سربلندی مسلمانان در گرو حفظ وحدت و همبستگی است.
هفته وحدت در صالحآباد؛ همایش بینالمللی علما و ایستگاه صلواتی مشترک
حجتالاسلام حسن رجبی، نماینده اداره تبلیغات اسلامی صالحآباد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت اتحاد امت اسلامی اظهار کرد: وحدت میان مسلمانان، از تأکیدات رهبر شهید و از اجزای منظومه فکری امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب است. نامگذاری هفته وحدت با توجه به روایتهای اهل سنت و شیعه درباره میلاد پیامبر اکرم (ص) در دوازدهم و هفدهم ربیعالاول، در راستای تقویت همدلی و اتحاد میان مسلمانان انجام شده است.
نماینده اداره تبلیغات اسلامی صالحآباد بیان کرد: خوشبختانه در شهرستان صالحآباد، فضای مناسبی از وحدت و همدلی میان اهل سنت و تشیع شکل گرفته و برنامههای هفته وحدت نیز با همین رویکرد طراحی شده است.
وی همایش بزرگ وحدت علمای اهل سنت و تشیع را یکی از برنامههای شاخص این ایام دانست و بیان کرد: این همایش با حضور علما و فرهیختگان اهل سنت و تشیع از شهرستانهای تلفیقی صالحآباد، تربتجام، مشهد، سرخس، تایباد، باخرز و خواف برگزار میشود. امسال چهار تن از علمای خارج از کشور، از لبنان و عراق، نیز به این مراسم دعوت شدهاند و حضور آنان، این همایش را به برنامهای با رویکرد بینالمللی تبدیل میکند.
رجبی از برگزاری نشست بانوان کنشگر اهل سنت و تشیع نیز خبر داد و بیان کرد: این نشست با موضوع جهاد تبیین، وحدت میان مسلمانان و نقشآفرینی بانوان در جامعه برگزار خواهد شد همچنین برپایی محافل انس با قرآن در روستاهای بزرگ شهرستان، از جمله روستاهای تلفیقی و روستاهای دارای جمعیت اهل سنت از دیگر برنامههای هفته وحدت است.
نماینده اداره تبلیغات اسلامی در صالحآباد گفت: جشن «امت احمد» نیز در شب میلاد حضرت رسول اکرم (ص) در سطح شهر برگزار خواهد شد و برنامهریزیهای لازم برای اجرای این مراسم انجام شده است. ایستگاه صلواتی مشترک برادران اهل سنت و تشیع نیز با حضور علما و فرهیختگان دو مذهب در صالحآباد برپا میشود.
وی خاطرنشان کرد: این ایستگاه صلواتی در روز ۱۷ ربیعالاول، همزمان با میلاد پیامبر اکرم (ص)، از صبح تا شب پذیرای مردم خواهد بود.
تجلی عینی وحدت در شهرستان مرزی سرخس
حجتالاسلام مجید سیستانی دیزقندی، مدیر اداره تبلیغات اسلامی سرخس، از برگزاری سلسله برنامههای هفته وحدت با محوریت تقویت همدلی و همافزایی عملی بین برادران شیعه و اهل سنت در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: هفته وحدت امسال که با تقارن با هفته دولت همراه شده است، فرصتی مغتنم برای بازخوانی سیره نبوی و تحکیم پیوند میان شیعه و اهل سنت است. ما در شب دوازدهم ربیعالاول، میزبان محفلی باشکوه در مسجد النبی اهل سنت شهر سرخس بودیم که با حضور امام جمعه شهرستان، جناب مولانا پارسا امام جمعه اهل سنت و مسئولان ارشد اجرایی، جلوهای از وحدت کلمه را به نمایش گذاشت.
مدیر اداره تبلیغات اسلامی سرخس با اشاره به برنامههای محوری شهرستان گفت: دو محفل قرآنی شاخص پیشبینی شده است. در شب هفدهم ربیعالاول، مسجد امام رضا (ع) میزبان علما و بزرگان اهل سنت خواهد بود تا بار دیگر شاهد همنشینی برادرانه در خانههای خدا باشیم. همچنین در کنار این برنامهها، دیدار با خانوادههای معظم شهدا و جانبازان سرافراز اهل سنت با همکاری بنیاد شهید به عنوان اولویت در دستور کار قرار گرفته و در حال اجراست.
وی با تأکید بر شرایط حساس کنونی جهان اسلام، تصریح کرد: وحدت نباید تنها در لسان و زبان خلاصه شود؛ نگاه بلند مقام رهبر شهید همواره بر وحدت عملی بوده است. امسال با توجه به شرایط جبهه مقاومت و هجمههای دشمنان علیه امت اسلامی، ضرورت این برادری بیش از پیش احساس میشود. سرخس به عنوان یک شهرستان تقریبی، الگوی عینی این همبستگی است؛ به امید آنکه این اتحاد اسلامی زمینهساز شکست استکبار جهانی و عزت کشورهای اسلامی باشد.
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