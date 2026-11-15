«خانواده‌های الهام‌بخش» پرونده‌ای است برای روایت زندگی انسان‌هایی که در تاریخ طولانی این سرزمین همراه با عشق به وطن و با دانش، هنر، اندیشه، شجاعت و تلاش خود، راه پیشرفت و آبادانی ایران زمین را هموار کردند. در این پرونده، سرگذشت چهره‌های فاخری را دنبال می‌کنیم که در عرصه‌های گوناگون، از فرهنگ و هنر و ادبیات گرفته تا علم، آموزش و خدمت به جامعه، اثری درخشان از خود بر جای گذاشتند؛ انسان‌هایی که مسیر زندگی‌شان تنها به موفقیت‌های شخصی محدود نماند و بخشی از هویت و افتخار این سرزمین را رقم زد .

اما سلسله گزارشات «خانواده‌های الهام‌بخش» فقط صرف روایت زندگی این قهرمانان نیست؛ بلکه این بار نگاه‌مان را به خانه‌هایی می‌بریم که نامداران ایران در آن رشد و نمو پیدا کردند و تلاش می‌کنیم داستان زندگی چنین چهره‌هایی را نیز از این زاویه روایت کنیم و دریابیم که چگونه خانواده‌ها در شکل‌گیری شخصیت خستگی ناپذیرشان، مسیر و دستاوردهای آنان نقش داشته‌اند؛ چراکه باور داریم فرزندان امروز، سازندگان فردای این سرزمین‌اند و خانواده نخستین جایی است که باورها، ارزش‌ها و انگیزه‌های فرزندان این مرز و بوم در آن شکل می‌گیرد.