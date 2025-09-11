سفر پزشکیان به اردبیل؛ آموزش، زیربنای ساخت آینده و فرهنگ کشور است

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: مسعود پزشکیان رئیس جمهوری صبح پنج شنبه با همراهی جمعی از وزرا به استان اردبیل سفر کرد.

مسعود پزشکیان در جریان سفر رسمی استانی خود به اردبیل، در نشست‌های توسعه عدالت آموزشی، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی، فعالان سیاسی، فعالان فرهنگی و اجتماعی، شورای برنامه‌ریزی و توسعه حضور خواهد یافت.

در جریان یک روزه رئیس جمهور به استان اردبیل ،۷۲ طرح عمرانی و اقتصادی با اشتغالزایی ۴ هزار و۷۰۰ نفر به بهره برداری خواهد رسید.

گفتنی است برای این طرح‌ها ۱۸۰ میلیون یورو و ۱۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است.

نخستین کارخانه سرم سازی بخش خصوصی با تولید ۶۰ میلیون بطری انواع سرم، سی هکتار گلخانه ،۷ هزار و ۸۰۰ هکتار از اراضی پایاب سدخدا آفرین، کارخانه پتروشیمی از جمله این طرح‌ها است.