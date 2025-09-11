وظیفه دولت ایجاد بستر برای فعالیت سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان صبح پنج شنبه در سفر به استان اردبیل در نشست مشترک با سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی اظهار کرد: از نگاه تعصب گونه فعالان اقتصادی استان اردبیل نهایت تقدیر را داریم و قطعاً میدانیم با همین نگرش اعتقادی به توانمندیهایمان میتوان بسیاری از مشکلات کشور را حل کرد.
وی در این جلسه که کارخانه سرم سازی اردبیل به صورت برخط افتتاح و دو تفاهمنامه در حوزه کشاورزی با سرمایه گذاران بخش خصوصی منعقد شد، افزود: اگر این نگاه را ایجاد کنیم میتوانیم به نسلهای بعدی امید و انگیزه را ایجاد کنیم.
رئیس جمهور گفت: شما تولیدکنندگان و سرمایهگذاران ذهنی بازتر دارید و هیچ محدودیتی ندارید، بسیار کارهایی در حوزه اقتصادی میتوانید انجام دهید.
پزشکیان گفت: وظیفه ما ایجاد راه و بسترهایی برای فعالیت شما است و ما هرچه در توان داریم برای این موضوع به کار میگیریم.
اردبیل میتواند پیشانی دیپلماسی اقتصادی کشور در شمال باشد
وی در خصوص ظرفیتهای استان اردبیل نیز اضافه کرد: اردبیل میتواند پیشانی دیپلماسی اقتصادی کشور در مرزهای شمالی باشد. استفاده از ظرفیتهای مرزی نه فقط برای تجارت کالا، بلکه برای تبادل فناوری، گردشگری و همکاریهای علمی و فرهنگی میتواند جایگاه استان را در معادلات ملی و منطقهای ارتقا دهد.
رئیسجمهور همچنین به اهمیت همگرایی و همکاری میان بخشهای مختلف اشاره کرد و گفت: اگر نگاه بخشی و جزیرهای کنار گذاشته شود و همه اجزا از دانشگاه و آموزش و پرورش تا صنعت و کشاورزی دست در دست هم بدهند، میتوانیم نهتنها مشکلات استان بلکه بسیاری از گرههای ملی را باز کنیم.
وی با تأکید بر اینکه اعتماد متقابل مردم و مسئولان زیربنای پیشرفت است، افزود: وقتی مردم ببینند تصمیمات دولت در جهت حل مشکلات واقعی آنهاست، سرمایه اجتماعی افزایش مییابد و سرمایهگذاریهای کلان نیز با پشتوانه مردمی به ثمر مینشیند. آینده اردبیل و ایران در گرو همین همکاری و اعتماد مشترک است.
نظر شما