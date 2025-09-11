  1. استانها
  2. اردبیل
۲۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۳۳

وظیفه دولت ایجاد بستر برای فعالیت سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی است

اردبیل- رئیس جمهور با تأکید بر نقش دولت در ایجاد بستر برای فعالیت سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی گفت: دولت هرچه در توان دارد برای این موضوع به کار می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان صبح پنج شنبه در سفر به استان اردبیل در نشست مشترک با سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی اظهار کرد: از نگاه تعصب گونه فعالان اقتصادی استان اردبیل نهایت تقدیر را داریم و قطعاً میدانیم با همین نگرش اعتقادی به توانمندی‌هایمان می‌توان بسیاری از مشکلات کشور را حل کرد.

وی در این جلسه که کارخانه سرم سازی اردبیل به صورت برخط افتتاح و دو تفاهم‌نامه در حوزه کشاورزی با سرمایه گذاران بخش خصوصی منعقد شد، افزود: اگر این نگاه را ایجاد کنیم می‌توانیم به نسل‌های بعدی امید و انگیزه را ایجاد کنیم.

رئیس جمهور گفت: شما تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران ذهنی بازتر دارید و هیچ محدودیتی ندارید، بسیار کارهایی در حوزه اقتصادی می‌توانید انجام دهید.

پزشکیان گفت: وظیفه ما ایجاد راه و بسترهایی برای فعالیت شما است و ما هرچه در توان داریم برای این موضوع به کار می‌گیریم.

اردبیل می‌تواند پیشانی دیپلماسی اقتصادی کشور در شمال باشد

وی در خصوص ظرفیت‌های استان اردبیل نیز اضافه کرد: اردبیل می‌تواند پیشانی دیپلماسی اقتصادی کشور در مرزهای شمالی باشد. استفاده از ظرفیت‌های مرزی نه فقط برای تجارت کالا، بلکه برای تبادل فناوری، گردشگری و همکاری‌های علمی و فرهنگی می‌تواند جایگاه استان را در معادلات ملی و منطقه‌ای ارتقا دهد.

رئیس‌جمهور همچنین به اهمیت همگرایی و همکاری میان بخش‌های مختلف اشاره کرد و گفت: اگر نگاه بخشی و جزیره‌ای کنار گذاشته شود و همه اجزا از دانشگاه و آموزش و پرورش تا صنعت و کشاورزی دست در دست هم بدهند، می‌توانیم نه‌تنها مشکلات استان بلکه بسیاری از گره‌های ملی را باز کنیم.

وی با تأکید بر اینکه اعتماد متقابل مردم و مسئولان زیربنای پیشرفت است، افزود: وقتی مردم ببینند تصمیمات دولت در جهت حل مشکلات واقعی آن‌هاست، سرمایه اجتماعی افزایش می‌یابد و سرمایه‌گذاری‌های کلان نیز با پشتوانه مردمی به ثمر می‌نشیند. آینده اردبیل و ایران در گرو همین همکاری و اعتماد مشترک است.

