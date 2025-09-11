دانشگاه و مدارس محلی برای ساختن آینده و باورهای ما است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان صبح پنجشنبه در جلسه توسعه عدالت آموزشی استان اردبیل اظهار کرد: دانش آموزان سرمایه‌های اجتماعی ما هستند و باید کاری کنیم که پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های خود را در حوزه آموزش و زیرساخت‌های آموزشی به روز کنیم.

وی افزود: گاهی افراد خلاق بیشتر از حتی نفت درآمد دارند، ما یاد نگرفتیم از ظرفیت‌ها وتوانمندی‌های هم بهره‌مند باشیم.

رئیس جمهور گفت: نیروها و توانمندی‌هایمان هم افزایی ایجاد نمی‌کند. ما یک تیم هستیم و داشته‌های ذهنی خود را باید ارتقا دهیم. نباید در جمع شدن تیم ما کنار هم برای حل یک مشکل تفرقه ایجاد شود.

پزشکیان ادامه داد: مدرسه، دبیرستان و دانشگاه محلی است که آینده، فرهنگ و باورهای ما را می‌سازد. در مدرسه نباید به صورت تئوری آموزش دهیم بلکه دیدن و انجام دادن در مدارس باید آموزش داده شود و یادگیری از طریق عملی باشد.

وی با اشاره به اینکه بایستی نقد دوستانه باشد و نه تخریبی گفت: هر کسی در این مملکت می‌تواند مشکل آب، سوخت، ناترازی انرژی را حل کند این گوی و این میدان.

رئیس جمهور ادامه داد: مشکل ما نبود تئوری نیست. روش‌های مختلفی وجود دارد و مشکل ما فهمیدن، دانستن و مهارت برای اجرای آن است. بین علم و فهم و توانمندی سال‌ها فاصله است.