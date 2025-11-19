شهدای گمنام با عزای فاطمی به ایران رسیدند

خبرگزاری مهر: گروه استان‌ها- از صبح امروز چهارشنبه ۲۸ آبان ماه تعدادی از شهدای گمنام هشت سال دفاع مقدس وارد استان‌های لرستان، بوشهر و هرمزگان شدند تا همزمان با ایام فاطمیه روی دوش مردم تشییع شوند.

در تهران نیز ۳۰۰ شهید گمنام توسط مردم بدرقه می‌شوند و بعد از تشییع در استان‌ها، برنامه تدفین این شهدا طبق جانمایی‌هایی که شده، انجام می‌شود.

از بین این ۳۰۰ شهید گمنام سرافراز، ۲۰۰ شهید در تمام استان‌های کشور و ۱۰۰ شهید در تهران تشییع می‌شوند.

مراسم تهران، به صورت هم‌زمان در کشور، ساعت ۸ صبح روز دوشنبه سوم آذرماه، در سالروز شهادت حضرت زهرا (س)، و در قالب یک کاروان با عنوان «لاله‌های فاطمی» از مقابل دانشگاه تهران شروع خواهد شد.

این مراسم با حضور مردم، خانواده شهدای دفاع مقدس، خانواده فرماندهان و دانشمندان شهید جنگ ۱۲ روزه، برگزار می‌شود و بعد از تشییع هم پیکر شهدا برای وداع به معراج شهدا منتقل می‌شود.