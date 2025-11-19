لرستان میزبان پیکر ۴ شهید گمنام

سرهنگ سپهدار نیکروش در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در آستانه ورود پیکر شهدای گمنام به سراسر کشور به تعداد ۳۰۰ نفر هستیم که سهم استان لرستان چهار شهید است.
وی عنوان کرد: این شهدای گمنام به مدت پنجروز در لرستان حضور دارند.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس لرستان، افزود: هماهنگ با سراسر کشور، روز تشییع این شهدای عزیز، روز سوم آذرماه و شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) است.
سردار نیکروش، بیان داشت: این شهدا در لرستان تدفین نمیشوند و بهصورت مهمان این شهدا وارد استان میشوند و روز سوم آذرماه به تهران منتقل میشوند.
