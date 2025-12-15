خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: آیت الله سید محمد شاهچراغی دامغانی، نماینده سابق ولی فقیه در استان سمنان، عضو سابق خبرگان رهبری روز شنبه ۲۲ آذر در سن ۹۱ سالگی دار فانی را وداع گفت.

مراسم وداع و تشییع دیشب و امروز برگزار و تدفین فردا در زادگاه وی خواهد بود.

بر اساس پیش بینی‌ها، مراسم تشییع و تدفین ساعت ۱۴:۳۰ سه‌شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۴ در روستای حسن‌آباد دامغان زادگاه آیت الله شاهچراغی برگزار می‌شود.

آیت الله شاهچراغی از شاگردان امام خمینی (ره) و آیات عظام گلپایگانی، حائری و مشکینی و آیت الله محقق داماد و… بود و عمر خود را سال‌ها وقف خدمت به مردم و اسلام و انقلاب اسلامی کرد.

آیت الله سید محمد شاهچراغی همچنین پدر شهید شاهچراغی از شهدای شهرستان دامغان بود.

وی نخستین نماز جمعه انقلاب اسلامی استان سمنان را هم در سال ۵۸ در مهدیشهر اقامه کرد و بعد به مدت ۲۰ سال از سال ۱۳۸۰ الی ۱۴۰۰ نماینده ولی فقیه در استان سمنان و امام جمعه سمنان بود.

آیت الله شاهچراغی در ابتدای انقلاب اسلامی همچنین حاکم شرع در استان سمنان هم بود.

او امامت جمعه شهر مهدیشهر و همچنین مدیرکلی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان سمنان را هم در کارنامه خود دارد.

این عالم ربانی نماینده مردم استان سمنان در دوره‌های چهارم و پنجم مجلس خبرگان رهبری نیز بود.

وی زاده ۲۰ خرداد ۱۳۱۳ در روستای حسن آباد دامغان بود و تالیفات بسیاری هم به جای گذاشته است.