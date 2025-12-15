به گزارش خبرگزاری مهر، در پی ارتحال آیت الله سیدمحمد شاهچراغی، نماینده پیشین ولی فقیه و عضو سابق مجلس خبرگان رهبری، محمدرضا عارف در پیامی این ضایعه را تسلیت گفت.
در متن پیام دکتر محمدرضا عارف آمده است:
انالله و اناالیه راجعون
ارتحال عالم جلیل القدر، آیتالله سیدمحمد شاهچراغی موجب تاتر و تالم شد.
این فقیه وارسته عمر پربرکت خویش را در مسیر ترویج معارف ناب اسلامی، تقویت وحدت و انسجام اجتماعی و خدمت صادقانه به کشور سپری کرد و نقش مؤثری در پاسداشت ارزشهای انقلاب اسلامی و تحکیم پیوند دین و جامعه ایفا نمود.
اینجانب ضمن عرض تسلیت این ضایعه به رهبر معظم انقلاب، علما و روحانیت معزز، مردم شریف استان سمنان، شاگردان، ارادتمندان و خانواده محترم آن فقید سعید، از درگاه خداوند متعال برای ایشان رحمت و مغفرت واسعه الهی، علو درجات و حشر با اولیای الهی، و برای بازماندگان صبر و اجر مسالت دارم.
بیتردید، یاد و نام آن عالم خدوم و آثار معنوی و اجتماعی ایشان، بهعنوان سرمایهای ماندگار در تاریخ کشور باقی خواهد ماند.
محمدرضا عارف
معاون اول رئیسجمهور
