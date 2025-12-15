  1. سیاست
  2. دولت
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۰

پیام تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور در پی درگذشت آیت الله شاهچراغی

پیام تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور در پی درگذشت آیت الله شاهچراغی

در پی ارتحال آیت‌الله سیدمحمد شاهچراغی، نماینده پیشین ولی فقیه و عضو سابق مجلس خبرگان رهبری، محمدرضا عارف در پیامی این ضایعه را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی ارتحال آیت الله سیدمحمد شاهچراغی، نماینده پیشین ولی فقیه و عضو سابق مجلس خبرگان رهبری، محمدرضا عارف در پیامی این ضایعه را تسلیت گفت.

در متن پیام دکتر محمدرضا عارف آمده است:

انالله و اناالیه راجعون

ارتحال عالم جلیل القدر، آیت‌الله سیدمحمد شاهچراغی موجب تاتر و تالم شد.

این فقیه وارسته عمر پربرکت خویش را در مسیر ترویج معارف ناب اسلامی، تقویت وحدت و انسجام اجتماعی و خدمت صادقانه به کشور سپری کرد و نقش مؤثری در پاسداشت ارزش‌های انقلاب اسلامی و تحکیم پیوند دین و جامعه ایفا نمود.

اینجانب ضمن عرض تسلیت این ضایعه به رهبر معظم انقلاب، علما و روحانیت معزز، مردم شریف استان سمنان، شاگردان، ارادتمندان و خانواده محترم آن فقید سعید، از درگاه خداوند متعال برای ایشان رحمت و مغفرت واسعه الهی، علو درجات و حشر با اولیای الهی، و برای بازماندگان صبر و اجر مسالت دارم.

بی‌تردید، یاد و نام آن عالم خدوم و آثار معنوی و اجتماعی ایشان، به‌عنوان سرمایه‌ای ماندگار در تاریخ کشور باقی خواهد ماند.

محمدرضا عارف
معاون اول رئیس‌جمهور

کد خبر 6690196

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها