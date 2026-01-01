ششمین سالگرد شهادت حاج قاسم؛ دل یک ایران برای «ایرانمرد» می تپد ‌

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: مراسم هفته مقاومت و ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی با حضور پرشور مردم کرمان در گلزار شهدای شهر کرمان آغاز شد.

اقشار مختلف مردم کرمان از نخستین ساعات روز پنجشنبه با حضور پرشور خود در گلزار شهدای کرمان و مزار سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، حماسه‌ای دیگر از عشق و ارادت خود به این سردار بزرگ جبهه مقاومت را نشان داده‌اند.

امسال مراسم هفته مقاومت در کرمان از ١١ دی‌ماه تا ١٧ دی ماه و در دو بخش مواکب مردمی و مراسم آئینی مختلف برگزار می‌شود.

مواکب مردمی از امروز ١١ دی ماه تا ١٣ دی‌ماه برای پذیرایی از زائران حاج قاسم در مسیر گلزار شهدای کرمان دایر هستند و از ١۴ تا ١٧ دی‌ماه مراسم آئینی مختلف هفته مقاومت در نقاط مختلف استان کرمان برگزار خواهد شد.