حضور پرشور مردم در آیین پاسداشت ششمین سالگرد شهادت «ایرانمرد»

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرارسیدن ششمین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، آئین پاسداشت این شهید والامقام شامگاه پنجشنبه پس از نماز مغرب و عشا در محل مصلی امام خمینی (ره) برگزار شد.

فضای مصلی شاهد حضور پرشور و گسترده مردم است؛ جوانان، مردان و اقشار مختلف با ورود از درهای گوناگون مصلی، خود را به شبستان اصلی رساندند و در این آئین معنوی شرکت کردند.

این حضور پرشمار مردم نشان می‌دهد که با گذشت شش سال از شهادت حاج قاسم سلیمانی، نام و مکتب او همچنان در دل‌های مردم زنده است و این شهید بزرگوار جایگاه ویژه‌ای در افکار عمومی، به‌ویژه در میان نسل جوان، دارد.

در این مراسم مسعود پزشکیان رئیس جمهور حجت الاسلام محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه، سردار قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه، سردار احمد وحیدی جانشین فرمانده کل سپاه، سردار شیرازی رئیس دفتر نظامی فرماندهی معظم کل قوا، سردار ایرج مسجدی معاون هماهنگ کننده نیروی قدس سپاه، سردار حسن‌زاده فرمانده سپاه تهران، حجت‌الاسلام شیرازی و خانواده‌های شهید سلیمانی و مهمانانی از کشورهای محور مقاومت حضور پیدا کردند.