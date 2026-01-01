زینب سلیمانی: حاج قاسم یک فرمانده نبود، یک هویت و مکتب بود

به گزارش خبرگزاری مهر، زینب سلیمانی، فرزند شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، در آئین بزرگداشت ششمین سالگرد شهادت این فرمانده بزرگ مقاومت، با تأکید بر جایگاه فراملی و مکتبی شهید سلیمانی گفت: وقتی از حاج قاسم سخن می‌گوئیم، از یک فرمانده نظامی صرف صحبت نمی‌کنیم، بلکه از یک هویت سخن می‌گوئیم؛ هویتی که به نماد امنیت، آرامش، انسجام ملی و مقاومت در برابر سلطه تبدیل شد.

وی در این مراسم که عصر امروز (پنجشنبه) در مصلی امام خمینی (ره) تهران برگزار شد، با گرامیداشت یاد شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس اظهار کرد: این دو مجاهد بزرگ، با پیوندی عمیق و راهبردی، نماد اخلاص، وفاداری و ایمان مشترک دو ملت ایران و عراق بودند و نامشان با مقاومت و ایستادگی در برابر استکبار گره خورده است.

فرزند شهید سلیمانی با ادای احترام به شهدای محور مقاومت، از جمله شهید سید حسن نصرالله، شهید سید هاشم صفی‌الدین، شهید اسماعیل هنیه و شهید یحیی سنوار، تصریح کرد: این شهدا با فداکاری و ایثار جان خود، بار دیگر حقانیت راه مقاومت و دفاع از عزت، کرامت و استقلال ملت‌ها را به جهانیان یادآور شدند.

وی محبوبیت حاج قاسم سلیمانی را ناشی از پیوند عمیق او با مردم دانست و گفت: حاج قاسم خود را برخاسته از متن جامعه می‌دانست و باور داشت که پیروزی‌ها تنها با همراهی مردم و فداکاری آنان محقق می‌شود. توجه ویژه او به خانواده شهدا، مجروحان، جانبازان و رنج محرومان، بخشی از منش همیشگی‌اش بود و همین اخلاص، اعتماد و ارادت فراگیر مردم را به دنبال داشت.

زینب سلیمانی با اشاره به نقش تعیین‌کننده شهید سلیمانی در تحولات منطقه‌ای افزود: در دورانی که تروریسم تکفیری ثبات غرب آسیا را تهدید می‌کرد، حاج قاسم با سازماندهی محور مقاومت، نقشی بی‌بدیل در مهار داعش و تغییر موازنه میدانی ایفا کرد؛ به‌گونه‌ای که حتی دشمنانش نیز ناچار به پذیرش تأثیرگذاری او شدند.

وی تأکید کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها بر این نکته تصریح کرده‌اند که حاج قاسم یک مکتب است؛ مکتبی مبتنی بر ایمان، عقلانیت، شجاعت، مردم‌دوستی و دشمن‌شناسی دقیق که می‌تواند الگویی ماندگار برای حال و آینده باشد.

فرزند شهید سلیمانی همچنین با گرامیداشت یاد شهدای جنگ ۱۲ روزه، آنان را نماد فداکاری، مسئولیت‌پذیری و پایبندی به وظیفه انسانی و ملی دانست و از ملت‌ها و کشورهایی که با برگزاری آئین‌های بزرگداشت، یاد حاج قاسم سلیمانی را زنده نگه داشته‌اند، قدردانی کرد.

وی در پایان با تشکر از حضور گسترده و معنادار مردم ایران در مراسم‌های سالگرد شهید سلیمانی خاطرنشان کرد: این حضور نشان می‌دهد پیوندی که بر پایه اخلاص و خدمت به مردم شکل گرفته باشد، با گذر زمان فراموش نخواهد شد و نام حاج قاسم همچنان الهام‌بخش ملت‌های آزاده جهان باقی خواهد ماند.