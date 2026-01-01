  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۵۸

زینب سلیمانی: حاج قاسم یک فرمانده نبود، یک هویت و مکتب بود

فرزند شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی گفت: وقتی از حاج قاسم سخن می‌گوئیم، از یک فرمانده نظامی صرف صحبت نمی‌کنیم، بلکه از یک هویت سخن می‌گوئیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، زینب سلیمانی، فرزند شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، در آئین بزرگداشت ششمین سالگرد شهادت این فرمانده بزرگ مقاومت، با تأکید بر جایگاه فراملی و مکتبی شهید سلیمانی گفت: وقتی از حاج قاسم سخن می‌گوئیم، از یک فرمانده نظامی صرف صحبت نمی‌کنیم، بلکه از یک هویت سخن می‌گوئیم؛ هویتی که به نماد امنیت، آرامش، انسجام ملی و مقاومت در برابر سلطه تبدیل شد.

وی در این مراسم که عصر امروز (پنجشنبه) در مصلی امام خمینی (ره) تهران برگزار شد، با گرامیداشت یاد شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس اظهار کرد: این دو مجاهد بزرگ، با پیوندی عمیق و راهبردی، نماد اخلاص، وفاداری و ایمان مشترک دو ملت ایران و عراق بودند و نامشان با مقاومت و ایستادگی در برابر استکبار گره خورده است.

فرزند شهید سلیمانی با ادای احترام به شهدای محور مقاومت، از جمله شهید سید حسن نصرالله، شهید سید هاشم صفی‌الدین، شهید اسماعیل هنیه و شهید یحیی سنوار، تصریح کرد: این شهدا با فداکاری و ایثار جان خود، بار دیگر حقانیت راه مقاومت و دفاع از عزت، کرامت و استقلال ملت‌ها را به جهانیان یادآور شدند.

وی محبوبیت حاج قاسم سلیمانی را ناشی از پیوند عمیق او با مردم دانست و گفت: حاج قاسم خود را برخاسته از متن جامعه می‌دانست و باور داشت که پیروزی‌ها تنها با همراهی مردم و فداکاری آنان محقق می‌شود. توجه ویژه او به خانواده شهدا، مجروحان، جانبازان و رنج محرومان، بخشی از منش همیشگی‌اش بود و همین اخلاص، اعتماد و ارادت فراگیر مردم را به دنبال داشت.

زینب سلیمانی با اشاره به نقش تعیین‌کننده شهید سلیمانی در تحولات منطقه‌ای افزود: در دورانی که تروریسم تکفیری ثبات غرب آسیا را تهدید می‌کرد، حاج قاسم با سازماندهی محور مقاومت، نقشی بی‌بدیل در مهار داعش و تغییر موازنه میدانی ایفا کرد؛ به‌گونه‌ای که حتی دشمنانش نیز ناچار به پذیرش تأثیرگذاری او شدند.

وی تأکید کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها بر این نکته تصریح کرده‌اند که حاج قاسم یک مکتب است؛ مکتبی مبتنی بر ایمان، عقلانیت، شجاعت، مردم‌دوستی و دشمن‌شناسی دقیق که می‌تواند الگویی ماندگار برای حال و آینده باشد.

فرزند شهید سلیمانی همچنین با گرامیداشت یاد شهدای جنگ ۱۲ روزه، آنان را نماد فداکاری، مسئولیت‌پذیری و پایبندی به وظیفه انسانی و ملی دانست و از ملت‌ها و کشورهایی که با برگزاری آئین‌های بزرگداشت، یاد حاج قاسم سلیمانی را زنده نگه داشته‌اند، قدردانی کرد.

وی در پایان با تشکر از حضور گسترده و معنادار مردم ایران در مراسم‌های سالگرد شهید سلیمانی خاطرنشان کرد: این حضور نشان می‌دهد پیوندی که بر پایه اخلاص و خدمت به مردم شکل گرفته باشد، با گذر زمان فراموش نخواهد شد و نام حاج قاسم همچنان الهام‌بخش ملت‌های آزاده جهان باقی خواهد ماند.

کد خبر 6709787
هادی رضایی

    • حسین IR ۰۶:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      0 0
      پاسخ
      خواهرم محترمه زینب خانم َسلیمانی حاج قاسم در دل مردم ایران جایگاه ویژه ای دارند واورا مرد جهاد و شهادت می نامند و برای کشورعزیزمان فداکاریهای زیادی نمودند هزاران درود برایشان

