به گزارش خبرنگار مهر، چهاردهمین روز جنگ در حالی سپری می شود که تحولات میدانی و سیاسی وارد مرحلهای تازه شده است. در این روز، ایران با ادامه حملات هدفمند موشکی و پهپادی به اهداف حساس دشمن، گسترش دامنه تهدید علیه پایگاهها و منافع آمریکا در منطقه و همچنین تقویت آرایش پدافندی و دریایی خود، پیام روشنی از تداوم راهبرد «بازدارندگی فعال» ارسال کرد.
همزمان، گزارشها از افزایش فشار بر رژیم صهیونیستی در جبهههای مختلف و نگرانی فزاینده در محافل امنیتی غربی حکایت دارد؛ روندی که نشان میدهد با گذشت دو هفته از آغاز درگیری، جنگ وارد مرحلهای پیچیدهتر و چندلایهتر شده است.
نظر شما