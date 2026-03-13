به گزارش خبرنگار مهر، چهاردهمین روز جنگ در حالی سپری می شود که تحولات میدانی و سیاسی وارد مرحله‌ای تازه شده است. در این روز، ایران با ادامه حملات هدفمند موشکی و پهپادی به اهداف حساس دشمن، گسترش دامنه تهدید علیه پایگاه‌ها و منافع آمریکا در منطقه و همچنین تقویت آرایش پدافندی و دریایی خود، پیام روشنی از تداوم راهبرد «بازدارندگی فعال» ارسال کرد.

همزمان، گزارش‌ها از افزایش فشار بر رژیم صهیونیستی در جبهه‌های مختلف و نگرانی فزاینده در محافل امنیتی غربی حکایت دارد؛ روندی که نشان می‌دهد با گذشت دو هفته از آغاز درگیری، جنگ وارد مرحله‌ای پیچیده‌تر و چندلایه‌تر شده است.