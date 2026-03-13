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۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۵۲

تصاویری از راهپیمایی روز جهانی قدس در ارومیه

تصاویری از راهپیمایی روز جهانی قدس در ارومیه

ارومیه- راهپیمایی روز جهانی قدس با حضور حماسی مردم ارومیه روز جمعه ۲۲ اسفندماه را می بینید.

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کد مطلب 6773216

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