https://mehrnews.com/x3bzZV ۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۵۲ کد مطلب 6773216 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۵۲ تصاویری از راهپیمایی روز جهانی قدس در ارومیه ارومیه- راهپیمایی روز جهانی قدس با حضور حماسی مردم ارومیه روز جمعه ۲۲ اسفندماه را می بینید. دریافت 17 MB کد مطلب 6773216 کپی شد مطالب مرتبط راهپیمایی روز قدس در زنجان آغاز شد مسیرهای راهپیمایی در شهرهای زتجان دیرباز: مردم ایران پای انقلاب و آزادی قدس شریف ایستاده اند روزچهاردهم جنگ؛انهدام مقر فرماندهی صهیونیستها و مکان تجمع آمریکاییها حجت الاسلام فیاضی: ملت ایران ملت امام حسین (ع) است؛بیعت مردم با رهبر فیفا میزبانی جام جهانی را از آمریکا بگیرد/ مردم دنیا نباید سکوت کنند دشمنان برابر مقاومت ملت و اقتدار نظامی ایران راهی جز عقب نشینی ندارند سپاه: روز جهانی قدس متفاوتی را شاهد خواهیم بود رجزخوانی کودک دهه نودی ارومیه ای به دشمنان برچسبها ارومیه راهپیمایی روز قدس مقاومت فلسطین
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