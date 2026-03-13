لبیک مردم به دعوت رهبر معظم انقلاب؛ حماسه ای دیگر در روز قدس ۱۴۰۴

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به انتخاب رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) به عنوان روز جهانی قدس نامگذاری شده و امروز همزمان با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان در سال ۱۴۰۴ مردم ایران اسلامی در راهپیمایی روز جهانی قدس با توجه به شرایط امسال شرکت کردند.

با توجه به همزمان راهپیمایی امسال با تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشور و شهادت قائد امت حضرت امام خامنه ای و جمعی از مردم ایران اسلامی راهپیمایی روز جهانی قدس حال و هوایی دیگر دارد. طی روزهای گذشته مردم بارها اعلام کرده اند امسال پرشورتر از همیشه در میدان مبارزه با استبکار و رژیم جنایتکار صهیونیستی حضور خواهند یافت.

روز گذشته نیز رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای نیز از مردم برای حضور پرشور در راهپیمایی روز قدس دعوت کردند و بررسی ها در شهرهای مختلف ایران اسلامی نشان می دهد مردم از ساعت ها قبل از شروع راهپیمایی در محل های اعلام شده حاضر شده اند.